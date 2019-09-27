Rusya DW’ye baskıyı artırıyor

Moskova’da muhalefet adaylarının yerel seçimlerden men edilmesi nedeniyle geçen Temmuz ayı sonunda düzenlenen gösterileri izleyen DW muhabiri Sergej Dik gözaltına alınmıştı. Akreditasyon belgesi güvenlik güçlerince “geçersiz, herhangi bir belge” olarak değerlendirilen Dik emniyete götürülmüş ve yaklaşık bir buçuk saat sonra serbest bırakılmıştı.

Rusya, DW'yi sosyal medya hesapları üzerinden izinsiz gösterilere katılım çağrısı yapmakla itham ediyordu. Suçlamaları geri çeviren DW ise herhangi bir çağrının söz konusu olmadığını, yalnızca gösterileri organize edenlerin çağrısını alıntıladıklarını ifade etmişti.

DW suçlamaları reddetmişti.Rus parlamentosu Deutsche Welle’yi (DW) yasaları çiğnemekle suçladı. Milletvekili Vasili Piskarev, Rus haber ajansları Tass ve Ria’ya yaptığı açıklamada, mecliste tamamlanan incelemede DW'nin geçen yaz izinsiz gösterilere katılım çağrısı yaptığı sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da katıldığı bir televizyon programında Deutsche Welle’yi protestolara karışmakla suçlamıştı. Zakharova, DW’nin “Moskovalılar! Sokağa çıkın” ifadeleriyle gösterilere katılma çağrısı yaptığını öne sürmüştü. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Almanya’da devlet tarafından finanse edilen bu kanalın içişlerimize karıştığına şüphe bulunmamakta” diye konuşmuştu. İddiaları geri çeviren DW Basın Sözcüsü Christoph Jumpelt, Zakharova’nın söz konusu iddialarını DW muhabiri Dik’in gözaltına alınmasıyla ilişkili gördüklerini söylemişti.

"Gösteri çağrısı yapmadık"

İddiaları geri çeviren DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Rusya’nın içişlerine karışmadığımızı ve gelecekte de karışmayacağımızı her fırsatta açıkça belirttik. Aynı şekilde tweet yoluyla bir gösteri çağrısı da yapmadık, yalnızca gösteriyi düzenleyenlerin çağrısını alıntıladık. Bu o kadar açık ki, tüm bu telaşı anlayamıyoruz. Rus yasalarını çiğnediğimiz suçlaması tamamen tuhaf” ifadelerini kullanmıştı.