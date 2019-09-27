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Rusya DW’ye baskıyı artırıyor

27.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

DW’yi izinsiz gösterilere katılım çağrısı yaparak yasaları ihlal etmekle suçlayan Rusya, DW’nin yanı sıra BBC ve Radio Liberty’nin de faaliyetlerini mercek altına aldı.

Rusya DW’ye baskıyı artırıyor

DW suçlamaları reddetmişti.Rus parlamentosu Deutsche Welle’yi (DW) yasaları çiğnemekle suçladı. Milletvekili Vasili Piskarev, Rus haber ajansları Tass ve Ria’ya yaptığı açıklamada, mecliste tamamlanan incelemede DW'nin geçen yaz izinsiz gösterilere katılım çağrısı yaptığı sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı’nın DW’nin ülkede faaliyet göstermeye devam edip edemeyeceğine ilişkin incelemelerde bulunacağı belirtildi. DW’nin yanı sıra İngiliz BBC ve Amerikan Radio Liberty’nin yayın çizgisinin de Rus seçim yasasını ihlal edip etmediğinin inceleneceği ifade edildi.

Rusya, DW'yi sosyal medya hesapları üzerinden izinsiz gösterilere katılım çağrısı yapmakla itham ediyordu. Suçlamaları geri çeviren DW ise herhangi bir çağrının söz konusu olmadığını, yalnızca gösterileri organize edenlerin çağrısını alıntıladıklarını ifade etmişti.

"İçişlerine karışma" suçlaması

Moskova’da muhalefet adaylarının yerel seçimlerden men edilmesi nedeniyle geçen Temmuz ayı sonunda düzenlenen gösterileri izleyen DW muhabiri Sergej Dik gözaltına alınmıştı. Akreditasyon belgesi güvenlik güçlerince “geçersiz, herhangi bir belge” olarak değerlendirilen Dik emniyete götürülmüş ve yaklaşık bir buçuk saat sonra serbest bırakılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da katıldığı bir televizyon programında Deutsche Welle’yi protestolara karışmakla suçlamıştı. Zakharova, DW’nin “Moskovalılar! Sokağa çıkın” ifadeleriyle gösterilere katılma çağrısı yaptığını öne sürmüştü. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Almanya’da devlet tarafından finanse edilen bu kanalın içişlerimize karıştığına şüphe bulunmamakta” diye konuşmuştu. İddiaları geri çeviren DW Basın Sözcüsü Christoph Jumpelt, Zakharova’nın söz konusu iddialarını DW muhabiri Dik’in gözaltına alınmasıyla ilişkili gördüklerini söylemişti.

"Gösteri çağrısı yapmadık"

İddiaları geri çeviren DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Rusya’nın içişlerine karışmadığımızı ve gelecekte de karışmayacağımızı her fırsatta açıkça belirttik. Aynı şekilde tweet yoluyla bir gösteri çağrısı da yapmadık, yalnızca gösteriyi düzenleyenlerin çağrısını alıntıladık. Bu o kadar açık ki, tüm bu telaşı anlayamıyoruz. Rus yasalarını çiğnediğimiz suçlaması tamamen tuhaf” ifadelerini kullanmıştı.

DW’nin Dik’in gözaltına alınmasına ilişkin Moskova’ya gönderdiği protesto mektubuna gelen yanıtta da, DW Rusça Servisi’nin sosyal medya hesaplarından “izinsiz gösterilere açıkça kitlesel katılım çağrısında bulunan paylaşımlar yapıldığı” belirtilmişti. Bu nedenle Deutsche Welle çalışanlarının gazeteci olarak nitelendirilemeyeceği de söz konusu açıklamada yer almıştı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Size Rusya Federasyonu yasalarına uymanın ehemmiyetini hatırlatıyoruz” denilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada Deutsche Welle’nin Rusya’da baskı altında olduğunu bildiklerini ve Federal Hükümet’in ülkedeki basın özgürlüğüne ilişkin endişeli olduğunu belirterek, gerekmesi durumunda DW’ye destek vereceklerini açıkladı.

DW,rtr / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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