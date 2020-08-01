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Rusya: Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyoruz

01.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandığını ve Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlayacaklarını açıkladı. Murashko, yerel basında çıkan haberlere göre ilk olarak doktorlar ve öğretmenlerin aşılanacağını söyledi.

Rusya: Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyoruz

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandığını ve Ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.

Interfax haber ajansına göre Murashko, Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü tarafından geliştirilen aşının klinik testleri başarıyla geçtiğini ve kullanılabilmesi için resmi prosedür işlemlerinin hazırlandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre Murashko, ilk olarak doktorlar ve öğretmenlerin aşılanacağını söyledi.

Reuters ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın aşısının bu ay içerisinde onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Rusya ile aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı almıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aşı Bilim Kurulu'nun Rus tarafıyla ilk toplantısını Haziran ayında gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Haziran ayında yapılan açıklamada, "Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek" denilmişti.

Henüz Türkiye'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın aşı çalışmalarında hızlı davranmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, Cuma günü Rusya ve Çin'in aşıyı kullanmaya başlamadan önce "gerçekten test ettiklerini umduğunu" söyledi. Fauci, ABD'nin "güvenilir ve etkili" aşısının yıl sonunda hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Dünya çapında koronavirüse karşı onlarca aşı geliştirme çalışması yürütülüyor ve 20'den fazlasının klinik test aşamasında olduğu belirtiliyor.

Geçen ay ABD, İngiltere ve Kanada; bir Rus hacker grubunu Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef almakla suçlamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak aşı konusunda bilgi edinmeye çalışan iki Çinliye resmi suçlama yöneltmiş, Pekin'i de hackerları desteklemek ve korumakla suçlamıştı.

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