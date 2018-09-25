Rusya, emeklilik reformunun etkilerini hafifletmeye çalışıyor

Rusya'da yolsuzluk yapanların mal varlıklarının Emeklilik Fonu'na devredilmesi ve emeklilik yaşı yaklaşanlara istihdam hakkı tanımayan şirketlere yönelik cezalarla ilgili yasa tasarıları, parlamentonun alt kanadı Duma'da kabul edildi.

Yolsuzluk yapanların mal varlıklarının Emeklilik Fonu'na devredilmesiyle ilgili tasarının yasalaşması halinde 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmesi ve ilk 5 yılda fona 1,8 milyar ruble aktarılması öngörülüyor.

Duma'da kabul edilen bir diğer tasarıyla da emeklilik yaşı yaklaştığı için çalışanları geçerli bir sebep sunmadan işten çıkaran veya işe almayan şirketler cezalandırılacak.

Tasarıların yasalaşması için Federasyon Konseyinde kabul edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzası gerekiyor.

Rusya'da gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için de 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarı, 19 Temmuz'da Duma tarafından kabul edilmişti.

Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, emeklilik reformunun yumuşatılması gerektiğini belirterek, kadınlarda emeklilik yaşının 60 olması gerektiğini söylemişti.

Emeklilik reformuna yönelik tasarının açıklanmasının ardından, Vladimir Putin'in de desteklediği bilinen Birleşik Rusya Partisi bir süre önce düzenlenen yerel seçimlerde oy kaybı yaşamıştı.

