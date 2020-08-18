Rusya Enerji Bakanı Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın da Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklandı. Rus Interfax Haber Ajansı, Enerji Bakanı’na yapılan COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya’da halen günde ortalama 5 bin civarında yeni vaka tespit edilmeye devam ediyor. Son 24 saatte ülkede 4 bin 748 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

ABD’nin ardından dünyada en çok Corona virüsü testi yapan Rusya, 932 bin 493 vakayla dünya genelinde en çok vaka görülen 4. ülke durumunda.

Rusya’da bugüne dek salgın nedeniyle 15 bin 872 kişi de hayatını kaybetti.Öte yandan Rusya, yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı aşıyı geliştirdiğini açıklayan ilk ülke oldu. Rusya, aşılama çalışmalarına önümüzdeki ay yoğun biçimde başlanacağını açıkladı.

Dünya genelinde de Corona virüsü vaka sayısı 22 milyonu aştı. Tüm dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 778 binin üzerine çıktı.

