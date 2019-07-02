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Rusya Enerji Bakanı Novak: “Basra Körfezi’ndeki krizin sorumlusu İran değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Basra Körfezi’nde yaşanan gerginliğin sorumlusunun İran olmadığını belirtti.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Washington ve Tahran arasında devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Basra Körfezi’nde yaşanan gerginliğin sorumlusunun İran olmadığını belirtti.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Washington ve Tahran arasında devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basra körfezinde yükselen tansiyonun sebebinin İran olmadığını söyleyen Novak, İran’a karşı uygulanan yaptırımların da yasadışı olduğunu belirtti. Novak, “İran ihracatına getirilen kısıtlamalar meselesinde, İran’ı destekliyoruz ve yaptırımların yasa dışı olduğuna inanıyoruz. Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylanmadı” dedi.
Yaşanan durumun sadece İran’ı değil tüm bölgeyi etkilediğini belirten Novak, “İran’a karşı uygulanan bu yaptırımlar yalnızca İran’ın durumunu değil tüm bölgenin durumunu istikrarsızlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

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