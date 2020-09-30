Rusya Ermeni ve Azeri Bakanları Moskova’ya Davet Etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarını görüşmeler için ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya’nın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında arabuluculuk yapmak için hem bağımsız olarak hem de AGİT Minsk Grubu’nun temsilcileriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1990’ların ortalarından bu yana yaşanan en sert çatışmalar üzerinde uluslararası gerilim artarken, NATO müttefikleri Türkiye ve Fransa da birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. Çatışmalar dördüncü gününde Çatışmaların dördüncü gününde, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’daki Ermeni yetkililer, birbirlerini sınır hattı üzerinde bombardıman düzenlemekle suçladı. Bölge sınırının çok ötesine taşan çatışmalarda Pazar gününden bu yana tarafların bildirdiğine göre onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Çatışmalar, eski Sovyet cumhuriyetleri Azerbaycan ve Ermenistan arasında tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesi riskini taşıyor.

Çatışmalar ayrıca, dünya piyasalarına petrol ve gaz taşıyan boru hatları için bir koridor vazifesi gören Güney Kafkasya bölgesinin istikrarına dair kaygıları arttırırken, bölgesel güçler Rusya ve Türkiye’nin de ihtilafın içine çekilebileceği endişelerini doğurdu. Türkiye’nin NATO’daki bazı müttefikleri Ankara’nın Dağlık Karabağ konusundaki duruşundan endişe ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’dan talep gelmesi halinde Ankara’nın askeri destek sunup-sunmayacağının sorulması üzerine, Türkiye’nin “gereğini yapacağını” söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Fransa’nın Ermenistan’la dayanışmasının, Azerbaycan’daki Ermenistan işgalini desteklediği anlamına geldiğini belirtti. Ermeni kökenli nüfusun yoğun olduğu Fransa’nın cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Letonya’yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin son saatlerde verdiği savaş mesajları konusunda son derece endişeliyim. Türk politikacıların bu konudaki düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım. Temelde Türkiye Azerbaycan'ı, Karabağ'ın yeniden fethedilmesi konusunda teşvik ediyor. Bunu kabul edemeyiz” diye konuşmuştu.

Bölgeden yeni çatışma haberleri geliyor Bölgedeki çatışmalar da tüm şiddetiyle sürüyor. Çarşamba günkü çatışmalarda, Ermeni medyasına göre Dağlık Karabağ’ın Martakent şehrindeki bombalamalar sonucu 3 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Azerbaycan da, Pazar gününden bu yana 14 Azeri sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi ve Azeri bombardımanı altındaki Dağlık Karabağ’dan gri renkte dumanların yükseldiği görüntüler yayınladı. Azeri kenti Terter’den çekilen fotoğraflarda, yerel halkın yeraltı sığınaklarına ve zarar gören binalara sığındığı görülüyor. Kent sakinleri, binaların Ermeni bombardımanının hedefi olduğunu belirtiyor. Azerbaycan, Ermeni güçlerin kayıplarını telafi etmek için Madagiz yönüne doğru karşı saldırılara geçmeye yeltendiğini ancak Azeri güçlerin bu saldırıları geri püskürttüğünü iddia etti. Ermenistan ise, Azeri ordusunun gece boyunca tüm cephe hattını bombardımana tabi tuttuğunu ve Azerbaycan’a ait iki insansız hava aracının Dağlık Karabağ’ın idari merkezi Stepanakert üzerinde düşürüldüğünü öne sürdü.