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Rusya, Ermenistan'a TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:39 | Son Güncelleme

Rusya, Ermenistan'a TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk etti

ERİVAN (AA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın ülkesine TOR-M2KM hava savunma füze sistemi sevk ettiğini belirtti.

Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

TOR-M2KM'nin 2019 yılında üretildiğini belirten Paşinyan, "Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır." yorumunda bulundu.

Ermenistan, daha önce, Rusya'dan 12 adet Su-30 CM savaş uçağı satın almıştı.

TOR-M2KM, orta ve uzun menzilli seyir füzelerini, 5 metreye kadar deniz yüzeyi üstünden gelen gemi füzelerini, kanatlı ve güdümlü bombaları, insansız hava araçlarını, uçak ve helikopterleri engelleyebiliyor.

Her türlü koşulda çalışabilen TOR-M2KM, taşıma kapasitesi olan herhangi bir platforma entegre olabiliyor.

25 tonluk kapasiteye sahip vinç ile 10 dakikada kurulabilen TOR-M2KM, yaklaşık 140 hedefi algılayabiliyor ve en tehlikeli dört hedefi aynı anda vurabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Paşinyan Rusya TOR-M2KM hava savunma füze sistemi

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