Bryza, erken seçim kararının siyasi kriz yaşayan Ermenistan için iyi sonuçlar getirebileceğini ifade ederek, Cumhuriyetçi Parti, Moskova yanlıları ve ülkedeki siyasi elitlerin Paşinyan'ın bu hamlesine karşı çıktığı ortamda Ermenistan halkının bu fırsatı iyi değerlendirceğini savundu.

Paşinyan’ın henüz ülkedeki siyasi elitlerin gücünü arkasına alamadığını söyleyen Bryza, ancak halkın manevi desteğini aldığını vurguladı.

Bryza, ülkeyi erken seçimlere götürmek için 16 Ekim'de görevinden istifa eden Paşinyan’ın zor zamanda büyük siyasi beceri gösterdiğini belirtti.

Matthew Bryza, Ermenistan parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmaması nedeniyle ülkede aralık ayında yapılması planlanan erken seçimler ve etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - ABD’nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Ermenistan’da yapılacak erken seçimleri Başbakan Nikol Paşinyan'ın kazanacağı tahmininde bulunarak, "Ancak Rusya Ermenistan’da büyük bir değişime karşı." dedi.

Paşinyan’ın seçimi kazanmak için büyük risk aldığını belirten Bryza, parlamentodaki başbakanlık seçimini ufak bir farkla kazandığı ve erken seçimlerde tekrardan seçilememe ihtimalini de hatırlattı.

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- "Paşinyan'ın desteğe ihtiyacı olacak"

Bryza, Ermenistan’da adil ve tarafsız bir seçim olursa Paşinyan’ın kazanabileceğini savunarak, “Paşinyan’ın seçimleri kazanması halinde Ermenistan’daki iç siyasi dengeler değişecektir. Belki onun zaferi Moskova yanlıları ve içerideki muhalifler tarafından protesto edilecektir ancak Paşinyan arkasındaki manevi güçle Ermenistan siyasetinde büyük reformlara imza atacak.” dedi.

Ermenistan’ın siyasi geleceğini tahmin etmenin çok zor olduğu yorumunu yapan Bryza, Paşinyan’ın köklü reformlara başlaması halinde desteğe ihtiyaç duyacağı ve Türkiye’nin bu desteği sağlayabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Bryza, Tacikistan’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi’nde Başbakan Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesini, Dağlık Karabağ sorunun çözümü açısından önemli bir adım olarak yorumladı.