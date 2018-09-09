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"Rusya, Esed'in bu desteği hak etmediğini anlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

Eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab: - "Rusya, er ya da geç Beşşar Esed'in tüm bu çabayı ve desteği hak etmediğini ve Esed'e destek vererek hata yaptığını anlayacak"

DOHA (AA) - Eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab, "Rusya, er ya da geç Beşşar Esed'in tüm bu çabayı ve desteği hak etmediğini ve Esed'e destek vererek hata yaptığını anlayacak." dedi.

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Eski Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Katar merkezli Al-Jazeera televizyonuna verdiği ve kendi Twitter hesabından paylaştığı röportajda, "Rusya, er ya da geç Beşar Esed'in tüm bu çabayı ve desteği hak etmediğini ve Esed'e destek vererek hata yaptığını anlayacak." ifadelerini kullandı.

Hicab, "Çünkü ortada başarısızlıklar dizisi var. Kendi yanlılarının aleyhine bile olsa hatta bütün halkın aleyhine bile olsa yalnızca kendi çıkarlarına önem veren bu rejimin durumu gittikçe kötüleşti." görüşünü paylaştı.

Rejimin elinde imkanları olmadığını, İdlib'i kontrol altına almak için askeri yeterliliği bulunmadığına dikkati çeken Hicab, "Herkes biliyor ki hatta Esed ve komutanları da biliyor ki hepsi Rus özel güçlerinin vesayeti ve himayesi altında. Hatta Şam'daki Genelkurmay karargahı bile Rus güçlerinin himayesi altında." değerlendirmesinde bulundu.

Esed'in kazandığını zannedenlere seslenen Hicab, "Suriye devletinin yapısında şu anda çok ciddi zayıflıklar var. Rejime bağlı bölgelerdeki mevcut kaos hali ve milisler ile rejim güçleri arasında tasfiyeler gibi kabul edilemez durumlar yaygın." ifadesini kullandı.

Hicab, rejim güçlerine bağlı subayların da arasında olduğu, tamamı üst düzey görevlerde bulunan 40'tan fazla kişinin öldürüldüğü bilgisini vererek, rejimin şu an en kötü durumunu yaşadığını kaydetti.

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