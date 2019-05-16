HABER

Rusya, Estonya gemisine el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Estonya gemisine el koyduğunu duyurdu.Rusya Federasyonu, karasularını ihlal eden Estonya gemisine el koyduğunu açıkladı.

Rusya Federasyonu, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Estonya gemisine el koyduğunu duyurdu.
Rusya Federasyonu, karasularını ihlal eden Estonya gemisine el koyduğunu açıkladı. Geminin ait olduğu Marobell Aldona Baum şirketinden yapılan açıklamada, “Maalesef gemideki yön bulma programından kaynaklanan hata sonucu, balıkçı gemimiz Rusya karasularına girmiştir” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise gemi mürettebatının haklarının korunmasına ve konunun çözülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, balıkçıların kesinlikle yasadışı avlanma yapmadıkları da ifade edildi.
Rusya Federasyonu, geçtiğimiz Kasım ayında Azak Denizi’nde Ukrayna’ya ait gemilere 24 mürettebatıyla beraber el koymuştu.
Öte yandan, bir hafta önce ise Türkiye’ye ait 3 balıkçı gemisi, Ukrayna karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Odessa’da durdurulmuş ve gemilere mürettebatla birlikte Ukrayna devleti tarafından el konulmuştu.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Dünyanın merakla beklediği Antik kent geçmişe ışık tutacakDünyanın merakla beklediği Antik kent geçmişe ışık tutacak
Ankara’da ulaşım artık milli bayramlarda da ücretsiz olacakAnkara’da ulaşım artık milli bayramlarda da ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.