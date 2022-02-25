“Rusya, Eurovision’a katılabilir”

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Eurovision Şarkı Yarışması’nı düzenleyen Avrupa Yayıncılık Birliği (EBU), “Eurovision Şarkı Yarışması siyasi olmayan, kültürel bir organizasyondur” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’daki mevcut durumdan endişe duyulduğunu belirten EBU, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Ukrayna’nın EBU’ya gönderdiği mektupla, Rusya’nın yarışmaya katılmasına izin vermemesini talep ettiği kaydedildi.
Rusya bu yıl Mayıs ayında İtalya’da yapılacak Eurovision Şarkı yarışması için henüz adayını açıklamazken Ukrayna, birkaç gün önce rap grubu “Kalush Orchestra”nın ülkeyi yarışmada temsil edeceğini duyurmuştu.
Ukraynalı grubun solisti Oleh Psiuk seçildikten sonra yaptığı açıklamada, “Ülkemizin geçtiği zor zamanlarda varlığımızı tüm dünyaya duyuracağız” demişti.
Rap grubu, Ukraynalı şarkıcı Alina Pash’in Kırım’ı ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından yarışmadan çekilmesiyle seçilmişti.
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