Rusya ezici çoğunlukla bir kez daha 'Putin' dedi

Ruslar böylece Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açtılar.

Oyların %99.9'u sayıldıktan sonra bugün yayınlanan resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanı veya başbakan olarak Rusya'yı yirmi yıldan uzun süredir yöneten eski KGB yetkilisi Putin, mevcut görev süresi 2024'te sona erdiğinde 6 yıllık 2 dönem daha adaylığını koyma hakkını kazandı.

Böylece 67 yaşındaki Putin 83 yaşına kadar Rusya'yı yönetebilecek.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, seçmenlerin %77.9'unun anayasa değişikliğini desteklediğini bildirdi. Seçmenlerin sadece %21'inden biraz fazlası karşı oy kullandı.

Komisyon başkanı Ella Pamfilova, oylamanın şeffaf olduğunu ve yetkililerin bütünlüğünü sağlamak için her şeyi yaptığını söyledi.

Muhalif politikacı Alexei Navalny ise oylamayı Putin'e ömür boyu başkanlık verilmesini yasallaştırmak için tasarlanmış gayri meşru ve yasadışı bir gösteri olarak nitelendirdi.

Navalny video aracılığıyla destekçilere yaptığı konuşmasında "Bu sonucu asla tanımayacağız" dedi.

Navalny, koronavirüs salgını nedeniyle muhalefetin şimdilik protesto etmeyeceğini, ancak adaylarının bölgesel seçimlere katılmasının engellenmesi veya sonuçlarının çarpıtılması durumunda sonbaharda çok sayıda protesto yapacağını söyledi.

Yetkililer oylamaya katılımın %65 olduğunu belirtti.

KAYNAK: REUTERS

