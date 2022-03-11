Rusya Facebook'u Hedef Aldı

Rusya, Facebook’un çatı şirketi Meta Platforms’a ceza davası açtı ve sosyal medya ağını ‘‘aşırılık yanlısı örgüt’’ listesine almak için harekete geçti. Meta, kullanıcılarının Ukrayna savaşı konusunda ‘‘Rus işgalcilere’’ şiddet çağrısı yapmasına izin vermişti.

Rusya Soruşturma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada "Facebook ve Instagram sosyal ağlarının sahibi Amerikan şirketi Meta'nın çalışanları tarafından Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik yasadışı cinayet ve şiddet çağrılarıyla ilgili olarak bir ceza davası başlatıldı" denildi.

Komisyon doğrudan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e rapor veriyor. Ceza davasının sonucunun ne olabileceği ise belirsiz.

Öte yandan Meta, Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Meta sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin siyasi söylem kurallarını geçici olarak esnettiğini, bu kapsamda ‘‘Rus işgalcilere ölüm’’ gibi söylemleri serbest bıraktığını ancak Rus sivillere karşı şiddet çağrılarına izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Meta, geçici değişikliğin normalde kendi kurallarını ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine izin vermeyi amaçladığını söyledi. Şirketin gözetim kurulu Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşı ve Meta'nın nasıl tepki verdiğini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Rus savcılar mahkemeden, ABD’nin teknoloji devini ‘‘aşırılık yanlısı örgüt’’ ilan etmesini istedi ve iletişim denetim kurulu tarafından Instagram’a erişimin de kısıtlanması kararı alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Meta’nın yönetiminin terör eylemlerinin serbest olduğu algısını oluşturduğu ve Ru vatandaşlarına karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtmayı amaçladığı belirtildi.

Reuters haber ajansı tarafından görülen elektronik posta yazışmalarında Amerikalı şirketin, Putin ve Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’ya ‘‘ölüm’’ çağrılarını içeren iletilere geçici olarak izin verdiği anlaşılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ‘‘Umarız bu doğru değildir çünkü doğru olması durumunda şirketin faaliyetlerine karşı en sert önlemleri almamız gerekecek’’ dedi.

Rusya bir yıldan uzun süredir aralarında Alphabet çatı şirketine bağlı Google ve Twitter’ın da olduğu Amerikalı teknoloji devlerinin etkisini azaltmak için uğraşıyor. Moskova bu kurumlara ‘‘yasa dışı’’ içerik olarak nitelendirdiği içerikler nedeniyle ceza kesiyor.

Ancak Rusya’nın Ukrayna işgali, enformasyon savaşında da çıtayı yükseltmiş durumda.

Sosyal medya, Putin'in ‘‘Moskova'nın Ukrayna'da Rusça konuşanları soykırıma karşı savunmak ve ülkeyi silahsızlandırmak için ‘özel askeri operasyon’ başlatmak zorunda kaldığı’’ söylemine karşı mücadelede muhalefete bir fırsat sunuyor.

BM Facebook’un politika değişikliğinden kaygılı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Facebook’un politikasındaki olası değişikliğin kaygı verici olduğu uyarısında bulundu.

Sözcü Elizabeth Throssell, ‘‘Bu çok kaygı verici bir konu. Bu genel olarak Ruslar’ı hedef alan nefret söylemine teşvik edebilir’’ dedi.

Insider Intelligence verilerine göre, Rusya’da geçen yıl Facebook’un 7,5 milyon, Instagram’ın 50,8 milyon ve WhatsApp’ın 67 milyon kullanıcısı vardı.

Rusya geçen hafta platformda Rus medyasına kısıtlamalar olduğu gerekçesiyle Facebook’a erişimi yasaklamıştı. Rusya’nın iletişim denetim kurumu Cuma günü Instagram’a erişimin de yasaklandığını bildirdi.

WhatsApp’ın ise yasal süreçlerden etkilenmeyeceği belirtildi. Rus RIA haber ajansı uygulamanın bir iletişim aracı olarak görüldüğünü, ileti paylaşılan bir platform olarak değerlendirilmediğini kaydetti.

