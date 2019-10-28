Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.