“Rusya FIFA ve UEFA’dan Çıkartılmalı”

Ukrayna'nın önde gelen futbol kulüplerinden birinin başkanı, Rusya futbol federasyonunun FIFA ve UEFA üyeliğinden çıkartılması çağrısında bulundu.

Ukrayna futbol liginde son beş sezonun dördünü şampiyonlukla tamamlayan Shakhtar Donetsk'in başkanı Serhiy Palkin, Reuters'e verdiği demeçte, Apartheid dönemindeki Güney Afrika için yapıldığı gibi Rusya’nın da aynı şekilde spor organizasyonlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus kulüpleri ve takımları uluslararası müsabakalarda yarışmaktan men edilmişti ancak Rusya Futbol Birliği (RFS), FIFA ve UEFA'nın tam üyesi olmaya devam ediyor.

FIFA’nin yıllık kongresi bu hafta Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenecek. Ukrayna federasyonunun kongreye katılması beklenmiyor ancak Rusya muhtemelen katılacak.

Palkin telefon mesajı yoluyla Reuters’a gönderdiği açıklamasında, "UEFA ve FIFA'yı bir ileri adım daha atıp Rusya'nın üyeliğini iptal etmeye ya da askıya almaya davet ediyorum" dedi.

Serhiy Palkin, “Güney Afrika, Apartheid politikası nedeniyle 1970'lerde FIFA'dan ihraç edilmişti. Aynı şekilde Ukraynalılar’a karşı soykırım politikası ve anavatanımızda başlattıkları kanlı savaş nedeniyle Ruslar’ın da ihracı gerekir” ifadesini kullandı.

Shakhtar kulübü başkanı, "Ruslar sporu her zaman ideolojilerinin propagandası olarak kullanır. Bu ideoloji bugün barış içinde birarada yaşamayı tehdit ediyorsa, Rusya her canlıyı yok etme politikasını değiştirene kadar tamamen yalnızlaştırılmalı” diye ekledi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014 yılında patlak veren çatışmalardan bu yana, Shakhtar Donetsk iç saha maçlarını Lviv, Harkiv ve Kiev'de oynamak zorunda bırakılıyor Ukrayna ligi şu anda savaş nedeniyle askıya alınmış durumda.

Palkin, “Kulübün ve tüm Ukraynalılar’ın barışa ihtiyacı var. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor” dedi.

Shakhtar Donetsk'in başkanı Serhiy Palkin şunları kaydetti:

“Ukraynalılar savaşıyor. Bütün dünya bizim sadece hürriyetimiz ve bağımsızlığımızı değil, aynı zamanda özgürlük ve demokratik dünyanın değerlerini de savunduğumuzu görüyor. Bununla birlikte, Rus saldırganlığını yenilgiye uğratmamızın tek yolu çabalarımızı birleştirmemiz. Rusya’ya karşı mümkün olan her alanda uygulanan yaptırımların sıkılaştırılması gerekiyor. Rusya’nın kaynaklarını ve istihbarat yeteneklerini kısıtlamak önemli. Bu yapıldığı takdirde kendilerini yalnızlaşmış hissedip, saldırılarını sona erdirecekler. Spor dalında ne yapabiliriz? Rusya’yı tüm uluslararası spor yarışmalarından uzak tutmak, ki bu şu anda genel anlamda yapılıyor. Ama UEFA ve FIFA’yı bir ileri adım daha atmaya çağırıyorum.”

FIFA ve UEFA, görüş bildirmelerine ilişkin talebe henüz yanıt vermedi.

