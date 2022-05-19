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Rusya, Finlandiya ve İsveç'e saldırırsa müdahale olur mu? NATO'dan kritik soruya yanıt!

19.05.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapması sonrası gözler Brüksel'e çevrildi. 'Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e yönelik olası saldırısında karşı müdahale olur mu?' sorusunun gündemde olduğu şu günlerde NATO'dan kritik bir açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada söz konusu iki ülkeye, üyeliğe kadar verilebilecek güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesindeki gibi olamayacağı bildirildi.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'e saldırırsa müdahale olur mu? NATO'dan kritik soruya yanıt!

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO üyesi olmak için başvuran Finlandiya ve İsveç'e üyeliğe kadar geçecek süre içinde verilebilecek güvenlik garantilerinin, "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm ittifaka yapılmış sayan" NATO Anlaşması'nın 5. maddesindeki gibi olamayacağını söyledi.

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere açıklama yaptı.

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NATO'DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA UYARI

Bauer, NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlarken üyeliğin bir süreç gerektirdiğini ve iki ülkenin üye olabilmesi için 30 müttefik ülkenin onayı olması gerektiğini hatırlattı.

Güvenlik garantileri konusunda Bauer "Bu süre içinde iki ülkenin güvenlik garantilerinin olması önemli. Bu garantiler 5. madde ile aynı değil çünkü her iki ülke de henüz üye değil. Hepimizin bildiği gibi Finlandiya ve İsveç ile güvenlik garantileri sağlamak için konuşup anlaşan ülkeler var." dedi.

UKRAYNA'YA "NE KADAR GEREKİRSE O KADAR" DESTEK

Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'daki durumu görüştüklerini de söyleyen Bauer, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in müttefik ülke komutanlarına son durum hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Bauer, "Ukrayna halkının tamamının özgürlükleri için savaşma isteğini takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rus işgalini asla kabul etmeyecektir. NATO da Ukrayna'ya ne kadar gerekirse o kadar destek vermeye devam edecektir." diye konuştu.

NATO Genelkurmay Başkanlarının Ukrayna dışında konuları da ele aldıklarını belirten Bauer, toplantıda NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya'dan da askeri temsilcilerle görüştüklerini ve tüm küresel güvenlik meselelerini ele aldıklarını bildirdi.

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NATO DOĞU AVRUPA'DA VARLIĞINI KAT KAT ARTIRDI

Orgeneral Tod Wolters ise kendi komutasında 42 bin asker, yüksek hazırlık seviyesinde 120 savaş uçağı ve 20 savaş gemisinin herhangi bir duruma karşılık vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Rusya ile gerginlik nedeniyle kara kuvvetlerini 10 kat, hava unsurlarını yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Wolters, ülkesi ABD'nin Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını, Ukrayna ordusunu eğittiğini ifade etti.

Wolters, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov arasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin sorulması üzerine, diplomatik çabaların öne çıkmasını arzu ettiklerini söylemekle yetindi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç Rusya Ukrayna
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