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Rusya Finlandiya’ya Gaz Akışını Durdurdu

21.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Batı ülkeleriyle enerji ödemeleri konusunda yaşanan ihtilafı daha da tırmandırıcı bir adım olarak Finlandiya’ya doğal gaz akışını kesti. Moskova ayrıca, Mariupol’daki çelik fabrikası üzerinde haftalardır süren savaşta zafer ilan etti

Rusya Finlandiya’ya Gaz Akışını Durdurdu

Rusya, Batı ülkeleriyle enerji ödemeleri konusunda yaşanan ihtilafı daha da tırmandırıcı bir adım olarak Finlandiya’ya doğal gaz akışını kesti. Moskova ayrıca, Mariupol’daki çelik fabrikası üzerinde haftalardır süren savaşta zafer ilan etti.

Rusya, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbas’ı oluşturan iki bölgeden biri olan Luhansk’ta Kiev’in kontrolundaki son toprağı da ele geçirmek için büyük bir operasyon başlattı. Donbas’ta Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden önce de Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar geniş miktarda toprağı zaten denetimi altında bulunduruyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azovstal çelik fabrikasına sığınan Ukraynalı güçlerin son bölümünün de teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık, son birkaç gün içinde 2 bin 439 Ukraynalı’nın teslim olduğunu, son teslim olan grupta da 531 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Ukraynalı yetkililer ise Azovstal’la ilgili verilen rakamları henüz doğrulamazken Ukrayna Genelkurmay’ı da Rusya’nın zafer ilanı hakkında yorum yapmadı.

Rusya’nın bugüne kadar ele geçirdiği en büyük kent olan Mariupol’daki savaşın sonlanması, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşta nadir zafer anlarından birini yaşatıyor.

Zelenski: "Rusya'nın tüm bu zaferleri geçici"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çatışmaların kanlı ve zaferin olacağını ancak nihayetinde çözümün sadece diplomasi yoluyla sağlanabileceğini belirtti. Zelenski, “Onlar açısından, tüm bu zaferler, Kırım ve Donbas’ın işgali çok geçici. Buraların hepsine döneceğiz çünkü bizim topraklarımız” diye konuştu.

Mariupol’un tam kontrolu, Rusya’ya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasıyla Rusya ana karası ve Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgeler arasında karadan bağlantı rotası tanıyacak.

Gazprom Finlandiya’ya gazı kesti

Bu arada Rus enerji şirketi Gazprom, gaz tedariki için ödemeleri ruble üzerinden yapmadığı gerekçesiyle komşu Finlandiya’ya gaz sevkiyatını kestiğini açıkladı.

Bu adım, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma başvurusu yapmasından birkaç gün sonra geldi.

Ukrayna’yı işgalinin ardından özellikle Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya’da Nisan ayında devreye sokulan bir kararnameyle, Rusya’dan doğalgaz tedarik eden ülkelerin ödemeleri ruble ile yapmaları talep edilmişti. Buna bağlı olarak, Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışı da birkaç hafta önce durdurulmuştu.

Finlandiya’da devlete ait enerji şirketi Gasum, Fin hükümeti ve gaz tüketim şirketleri, Rusya’nın gaz akışını durdurmasına karşı hazırlıklı olduklarını ve doğalgaz sevkiyat ağırda hiçbir kesinti olmayacağını bildirmişti.

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