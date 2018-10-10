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Rusya Fırat’ın doğusundaki gelişmelerden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: - "Fırat’ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı "Rusya'nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu" bildirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat’ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fırat’ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor." diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti.

Suriye’deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, "Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder." dedi.

Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

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