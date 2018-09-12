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Rusya füzeleri ateşledi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Aynı anda 300 bin askeriyle son 37 yılın en büyük gözdağını veren Rusya, bugün füze savunma ve radar sistemlerini sahaya sürdü.

Füzeler Çin sınırına yakın Telemba şehrine getirildi.

Yer yerinden oynadı!

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Kentteki ormanın içine getirilen bir diğer Rus ekipmanı, Nebo-M radar sistemi.
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Hem radar sistemi...
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Hem de füzeler, mühendisler tarafından kuruldu.
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Füzenin ateşlenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikatında yeni sayfa açıldı.
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1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 füzeleri için hedef tespiti yapabiliyor.
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Rusya, 1981'den bu yana en büyük tatbikatını icra ediyor.
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Yüzlerce tank...
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36 bin zırhlı araç zemini titreterek geçiyor.
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Binden fazla savaş uçağı ve helikopter de havada.
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Tatbikatta onlarca savaş gemisi de var.
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Devasa tatbikatta, bir diğer dünya gücü Çin de yer alıyor.
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Vostok- 2018'de Çinli asker sayısı 3200. 900'den fazla askeri araç ve 30 uçak ve helikopter de sahada.
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Tatbikat beş ordu eğitim sahası, dört hava üssü ve Japon Denizi, Bering Boğazı ve Okhotsk Denizi civarındaki bölgelere yayılıyor.
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Tatbikatta yer alan bir diğer ülke Moğolistan'ın askeri kuvvetleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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İngiliz medyası, tatbitan gelen ilk fotoğrafları 'Putin savaşa hazır' manşetleriyle verdi.
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Rus medyası ise, Rusya'nın Çin ve Moğolistan sınırları yakınlarındaki Tsugol askeri bölgesindeki savaş oyunlarında üç Rus paraşütçü tugayının önemli bir rol oynayacağını duyurdu.
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Tatbikat, Japonya'nın kuzeyindeki aidiyeti tartışmalı Kuril Adaları'nı kapsamıyor.
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Rusya, son dönemde ABD başkanlık seçimlerindeki parmağı, İngiltere'nin eski bir Rus ajanına sinir gazıyla yapılan saldırıdan Kremlin'i sorumlu tutması ve Suriye savaşındaki rolü nedeniyle Batılı ülkelerle gerilim yaşıyor.
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Büyük gerilimin başlangıç noktası ise, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi oldu.
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NATO, Kırım vakasından sonra Rusya'nın batı sınırına binlerce asker konuşlandırdı.
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Uluslararası müttefik örgütü, devasa tatbikatı da yakından izliyor.
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NATO Sözcüsü Dylan White, ittifaka geçen Mayıs ayında Vostok-2018 konusunda bilgi verildiğini ve gözlemleneceğini açıkladı.
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White "Her ülkenin askeri güçleriyle tatbikat yapma hakkı vardır ancak bunun şeffaf ve tahmin edilebilir bir şekilde yapılması hayati önemdedir" dedi.
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White ayrıca "Vostok Rusya'nın geniş çaplı muhabereye odaklanışını gösteriyor. Ayrıca, bir süredir gördüğümüz savunma bütçesini ve askeri varlığını büyük ölçüde arttıran Rusya kalıbına uyuyor" diye konuştu.
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Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'ta Çin lideri Xi Jinping'le buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dört gün sürecek tatbikatı yerinde takip etmesi bekleniyor.
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Rus ordusunun yaklaşık 1 milyon askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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Rusya, halihazırda iç savaş ülkesi Suriye'de Şam rejimiyle birlikte savaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya tatbikat

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