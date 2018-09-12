Rusya füzeleri ateşledi!

Füzeler Çin sınırına yakın Telemba şehrine getirildi.

Yer yerinden oynadı!

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3 / 29 Kentteki ormanın içine getirilen bir diğer Rus ekipmanı, Nebo-M radar sistemi.

4 / 29 Hem radar sistemi...

5 / 29 Hem de füzeler, mühendisler tarafından kuruldu.

6 / 29 Füzenin ateşlenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikatında yeni sayfa açıldı.

7 / 29 1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 füzeleri için hedef tespiti yapabiliyor.

8 / 29 Rusya, 1981'den bu yana en büyük tatbikatını icra ediyor.

9 / 29 Yüzlerce tank...

10 / 29 36 bin zırhlı araç zemini titreterek geçiyor.

11 / 29 Binden fazla savaş uçağı ve helikopter de havada.

12 / 29 Tatbikatta onlarca savaş gemisi de var.

13 / 29 Devasa tatbikatta, bir diğer dünya gücü Çin de yer alıyor.

14 / 29 Vostok- 2018'de Çinli asker sayısı 3200. 900'den fazla askeri araç ve 30 uçak ve helikopter de sahada.

15 / 29 Tatbikat beş ordu eğitim sahası, dört hava üssü ve Japon Denizi, Bering Boğazı ve Okhotsk Denizi civarındaki bölgelere yayılıyor.

16 / 29 Tatbikatta yer alan bir diğer ülke Moğolistan'ın askeri kuvvetleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

17 / 29 İngiliz medyası, tatbitan gelen ilk fotoğrafları 'Putin savaşa hazır' manşetleriyle verdi.

18 / 29 Rus medyası ise, Rusya'nın Çin ve Moğolistan sınırları yakınlarındaki Tsugol askeri bölgesindeki savaş oyunlarında üç Rus paraşütçü tugayının önemli bir rol oynayacağını duyurdu.

19 / 29 Tatbikat, Japonya'nın kuzeyindeki aidiyeti tartışmalı Kuril Adaları'nı kapsamıyor.

20 / 29 Rusya, son dönemde ABD başkanlık seçimlerindeki parmağı, İngiltere'nin eski bir Rus ajanına sinir gazıyla yapılan saldırıdan Kremlin'i sorumlu tutması ve Suriye savaşındaki rolü nedeniyle Batılı ülkelerle gerilim yaşıyor.

21 / 29 Büyük gerilimin başlangıç noktası ise, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi oldu.

22 / 29 NATO, Kırım vakasından sonra Rusya'nın batı sınırına binlerce asker konuşlandırdı.

23 / 29 Uluslararası müttefik örgütü, devasa tatbikatı da yakından izliyor.

24 / 29 NATO Sözcüsü Dylan White, ittifaka geçen Mayıs ayında Vostok-2018 konusunda bilgi verildiğini ve gözlemleneceğini açıkladı.

25 / 29 White "Her ülkenin askeri güçleriyle tatbikat yapma hakkı vardır ancak bunun şeffaf ve tahmin edilebilir bir şekilde yapılması hayati önemdedir" dedi.

26 / 29 White ayrıca "Vostok Rusya'nın geniş çaplı muhabereye odaklanışını gösteriyor. Ayrıca, bir süredir gördüğümüz savunma bütçesini ve askeri varlığını büyük ölçüde arttıran Rusya kalıbına uyuyor" diye konuştu.

27 / 29 Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'ta Çin lideri Xi Jinping'le buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dört gün sürecek tatbikatı yerinde takip etmesi bekleniyor.

28 / 29 Rus ordusunun yaklaşık 1 milyon askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.