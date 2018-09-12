Rusya füzeleri ateşledi!

Füzeler Çin sınırına yakın Telemba şehrine getirildi.
Yer yerinden oynadı!
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Kentteki ormanın içine getirilen bir diğer Rus ekipmanı, Nebo-M radar sistemi.
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Hem radar sistemi...
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Hem de füzeler, mühendisler tarafından kuruldu.
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Füzenin ateşlenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikatında yeni sayfa açıldı.
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1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 füzeleri için hedef tespiti yapabiliyor.
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Rusya, 1981'den bu yana en büyük tatbikatını icra ediyor.
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36 bin zırhlı araç zemini titreterek geçiyor.
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Binden fazla savaş uçağı ve helikopter de havada.
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Tatbikatta onlarca savaş gemisi de var.
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Devasa tatbikatta, bir diğer dünya gücü Çin de yer alıyor.
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Vostok- 2018'de Çinli asker sayısı 3200. 900'den fazla askeri araç ve 30 uçak ve helikopter de sahada.
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Tatbikat beş ordu eğitim sahası, dört hava üssü ve Japon Denizi, Bering Boğazı ve Okhotsk Denizi civarındaki bölgelere yayılıyor.
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Tatbikatta yer alan bir diğer ülke Moğolistan'ın askeri kuvvetleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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İngiliz medyası, tatbitan gelen ilk fotoğrafları 'Putin savaşa hazır' manşetleriyle verdi.
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Rus medyası ise, Rusya'nın Çin ve Moğolistan sınırları yakınlarındaki Tsugol askeri bölgesindeki savaş oyunlarında üç Rus paraşütçü tugayının önemli bir rol oynayacağını duyurdu.
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Tatbikat, Japonya'nın kuzeyindeki aidiyeti tartışmalı Kuril Adaları'nı kapsamıyor.
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Rusya, son dönemde ABD başkanlık seçimlerindeki parmağı, İngiltere'nin eski bir Rus ajanına sinir gazıyla yapılan saldırıdan Kremlin'i sorumlu tutması ve Suriye savaşındaki rolü nedeniyle Batılı ülkelerle gerilim yaşıyor.
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Büyük gerilimin başlangıç noktası ise, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi oldu.
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NATO, Kırım vakasından sonra Rusya'nın batı sınırına binlerce asker konuşlandırdı.
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Uluslararası müttefik örgütü, devasa tatbikatı da yakından izliyor.
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NATO Sözcüsü Dylan White, ittifaka geçen Mayıs ayında Vostok-2018 konusunda bilgi verildiğini ve gözlemleneceğini açıkladı.
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White "Her ülkenin askeri güçleriyle tatbikat yapma hakkı vardır ancak bunun şeffaf ve tahmin edilebilir bir şekilde yapılması hayati önemdedir" dedi.
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White ayrıca "Vostok Rusya'nın geniş çaplı muhabereye odaklanışını gösteriyor. Ayrıca, bir süredir gördüğümüz savunma bütçesini ve askeri varlığını büyük ölçüde arttıran Rusya kalıbına uyuyor" diye konuştu.
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Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'ta Çin lideri Xi Jinping'le buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dört gün sürecek tatbikatı yerinde takip etmesi bekleniyor.
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Rus ordusunun yaklaşık 1 milyon askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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Rusya, halihazırda iç savaş ülkesi Suriye'de Şam rejimiyle birlikte savaşıyor.
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