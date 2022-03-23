HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya, G20’den Çıkarılacak mı?

Rusya, G20’den Çıkarılacak mı?

23.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin dahil olduğu G20 grubundan çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor.

Rusya, G20’den Çıkarılacak mı?

Reuters haber ajansına göre, ABD ve batılı müttefikleri Rusya’nın G20’de kalıp kalmaması gerektiğini değerlendiriyor.

Ancak Rusya’nın gruptan çıkarılmasına Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin karşı çıkabileceği ve bazı ülkelerin bu yılki G20 zirvesini boykot edebileceği belirtiliyor.

G7’den üst düzey bir kaynak, “Rusya’nın G20’nin bir parçası olmasının uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar oldu. Rusya üye olarak kalmaya devam ederse G20, daha az yararlı bir kuruluş haline gelecektir” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan da “Bu yıl Rusya için işler uluslararası kurumlarda ve toplumda her zaman olduğu gibi yürümeyecek” ifadelerini kullandı. Sullivan, ABD’nin konuyu müttefikleriyle istişare etmeyi planladığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Brüksel’e gitmesi ve Batılı muhataplarıyla Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması da dahil birçok konuyu görüşmesi bekleniyor.

Bu arada, Rusya’nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Vladimir Putin’in bu yıl Ekim ayında Endonezya’da yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Vorobieva, “Batı’nın Rusya’ya tepkisinin orantısız olduğunu” da iddia etti.

Rusya, 2014 yılında, Kırım'ın ilhakından sonra G8 grubundan çıkarılmış, grubun adı G7 olarak değiştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi aracının altında kalarak ezilmişti! Feci anlar kameradaKendi aracının altında kalarak ezilmişti! Feci anlar kamerada
Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğduÇiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu
Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldiRusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.