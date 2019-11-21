Rusya Gazeteci ve Blogcuları ‘Ajan’ Olarak Kaydedecek

Rusya’da gazeteciler ve blog yazarlarını hedef alan bir yasa tasarısı daha Parlamento’nun alt kanadı Duma’da onaylandı. Tasarı, Putin hükümetinin gazeteci ve blogcuları yabancı ülkeler adına çalışan ajanlar olarak kaydetmesine olanak tanıyor.

Basın özgürlüğü konusunda derin bir sicile sahip Rusya’da tartışmalı bir yasa tasarısı daha Parlamento’da onaylandı. Perşembe günü Parlamento’nun alt kanadı Duma’da oylanarak geçen tasarıyla, Rusya’da faaliyet gösteren yabancı sermayeli basın kuruluşları için çalışan gazeteci ve blogcuların “ajan” olarak kaydetmek mümkün kılınıyor.

Söz konusu yasa Washington ve Moskova’nın basına yönelik karşılıklı hamleleri sonucu 2017 yılında Rusya sermayeli RT kanalının ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine yabancı ajan olarak kaydedilmesiyle çıkarılmıştı. Son oylama ile yasanın genişletilmesine karar verildi.

Ancak son yasa tasarısı, bloggerlar ve sivil toplum kuruluşları adına faaliyet gösteren internet sitelerini de kapsayarak söz konusu yasak listesini genişletmeyi hedefliyor. Tasarının yasalaşması için hem parlamentonun üst kanadında oylanması, daha sonra Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Söz konusu tasarısı eğer yasalaşırsa, Rusya hükümetinin yurt dışından para alan her gazeteci ya da sosyal medyada paylaşım yapan blogger’ı yabancı ülke ajanı olarak kaydetmesine olanak tanıyacak.

Rusya’da hükümetin internet üzerindeki kontrolü artırması, muhalif gazetecilerin susturularak hapsedilmesi, tüm dünyada basın örgütleri ve insan hakları kuruluşları tarafından tepki görüyor.

