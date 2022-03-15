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Rusya geçici olarak bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu

15.03.2022 05:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını ve şeker ihracatının bir kısmını durdurduğunu açıkladı. Ancak halihazırdaki kota sistemi dahilinde özel ihracat lisansının tacirlere dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.

Rusya geçici olarak bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu

Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı; Rusya'nın en büyük alıcıları ise Mısır ve Türkiye.

Avrupa Birliği ve Ukrayna ise bu alandaki en büyük rakipleri.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak ayı verilerine göre Türkiye'nin buğday ithalatının yüzde 78'i Rusya'dan geliyor.

BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, beyaz ve ham şeker ihracatı ile buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatının ülkesinin komşusu olan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine 30 Haziran'a kadar yasaklandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre hükümet bu önlemlerin 'dış faktörler tarafından kısıtlanan iç pazarı korumak' için alındığını aktardı.

Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile serbest ticaret bölgesi kapsamında.

Pazartesi günü Interfax haber ajansının buğdaya ihracat sınırlaması getirebileceğine dair yaptığı haberin ardından buğday fiyatlarında yükseliş kaydedilmişti.

Şubat ayının başından beri buğday fiyatları yüzde 23 arttı.

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Rusya
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