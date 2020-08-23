HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya: Gelecek yıl Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalayabiliriz

Rusya: Gelecek yıl Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalayabiliriz

23.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın kamuya ait savunma sanayii şirketi Rostec'in Genel Müdürü, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının gelecek yıl içinde mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya: Gelecek yıl Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalayabiliriz

Rusya'nın kamuya ait savunma sanayii şirketi Rostec'in Genel Müdürü, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti.

Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019'da gerçekleşmişti.

S-400'lerin kurulumu ve aktive edilmesi ise ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin koronavirüs salgını olduğunu ifade etmişti.

Kalın, Rusya'dan alınan S-400'lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.

Türkiye'nin S-400'leri satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açan bir konu.

Ankara'nın S-400'leri teslim almasının ardından Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmıştı. ABD'de bazı senatörler Ankara'ya yönelik yaptırım çağrısında bulunsa da ABD BaşkanıDonald Trump yönetimi bu yönde bir adım atmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
NASA'dan asteroid açıklaması! Dünya'nın çok yakınından geçecekNASA'dan asteroid açıklaması! Dünya'nın çok yakınından geçecek
Baş ağrısından kurtulmak mümkün!Şakaklarınıza bu yağı sürünce...Baş ağrısından kurtulmak mümkün!Şakaklarınıza bu yağı sürünce...
En Çok Okunan Haberler
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giresun'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
İlginizi Çekebilir
Trump: Erdoğan, ABD'ye değil bana saygı duyuyor
Trump: Erdoğan, ABD'ye değil bana saygı duyuyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
Korkulan oldu! Aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
Dünyanın en yaşlı erkeği 116 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkeği 116 yaşında hayatını kaybetti
NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında
NASA'dan asteroid açıklaması! Dünya'nın çok yakınından geçecek
İran'da koronavirüs salgınında 164 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İran'da 164 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Ürdünlü Enerji Uzmanı: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Türkiye'nin keşfiyle ilgili çarpıcı açıklama
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 Mayıs'tan beri ilk kez bini geçti
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 Mayıs'tan beri ilk kez bini geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.