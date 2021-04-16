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Rusya gemilerini Karadeniz'e çekiyor!

16.04.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya savaş gemilerini Karadeniz’e çekiyor. Doğu Akdeniz’de bulunan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Ege Denizi’nden bugün saat 07.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru açıldı.

Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ve Rusya arasında yükselen gerilime ABD de dahil olunca tansiyon aniden fırlamıştı. Ancak ABD geri adım atarak savaş gemilerini Karadeniz'e göndermekten son anda vazgeçmişti. Bunun yerine Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımları devreye sokmuştu. Ancak Ukrayna ve Rusya arasındaki tansiyon henüz düşmüş değil.

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