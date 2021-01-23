Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

Rusya genelinde binlerce kişi, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıktı. Başkent Moskova olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak’ta Moskova’ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde Navalny destekçileri ülke genelinde protesto çağrıları yapmıştı. Navalny destekçileri sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde eylemlerine başladı. Polis tarafından eylemcilere gösterilerin izinsiz olması gerekçe gösterilerek müdahale edilirken, öğle saatlerine kadar 237 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Göstericiler protestolarında Rusya lideri Vladimir Putin’in aleyhinde sloganlar atarak gösterilerine devam ederken, polis göstericilere müdahale etmeye devam ediyor.

Moskova’da göstericiler ile polis arasında arbede çıktı

Rusya’nın doğusunda Navalny’ye destek mitinglerinde büyük olaylar çıkarken, başkent Moskova’da da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda toplanan 2 bine yakın göstericiye polis müdahale ederken, şu ana kadar yalnızca Moskova’da 100’den fazla göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Göstericiler polisin müdahalesine rağmen Puşkin Meydanı çevresinde gösterilerini sürdürürken, özellikle metro istasyonlarında toplanıp "Putin istifa", "Navalny’ye özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Navalny’in eşi gözaltına alındı

Navalny destekçilerinin Moskova’da polise karşı direnişi devam ederken, Navalny’in eşi Yulia Navalnaya’nın da Puşkin Meydanı’nda polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan Yulia Navalnaya ile birlikte Navalny’nin “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” yöneticileri ve çalışanlarının da polis tarafından gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltı merkezinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi.