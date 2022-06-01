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Rusya gıda krizinde topu Batı'ya attı

01.06.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, gıda krizi tehlikesinden Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımları ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki mayınlarını sorumlu tuttu.

Rusya gıda krizinde topu Batı'ya attı

BM'den de gıda akışını sağlamak üzere acil adımlar atılması çağrısı geldi.Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın en önemli tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'dan sevkiyatta aksamalar yaşanırken pek çok ülke gıda krizi tehlikesiyle karşı karşıya. Batı, sevkiyattaki sıkıntıların Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna limanlarına uyguladığı ablukadan kaynaklandığı suçlamasında bulunurken Rusya ise kendi gemilerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle sevkiyatın aksadığını savunuyor.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada dünyanın büyük bir gıda krizinin eşiğinde bulunduğu uyarısı yapılarak buna Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "yasa dışı kısıtlamalar"ın ve Ukraynalı yetkililerin aldığı kararların neden olduğu iddia edildi.

Kremlin'den Ukrayna'ya "mayın" suçlaması

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Bize karşı yasa dışı kısıtlamaların yürürlüğe sokulması ve Ukraynalı yetkililerin uygulamaları nedeniyle potansiyel olarak çok derin bir gıda krizinin eşiğindeyiz" dedi. Peskov, Ukrayna'yı "Karadeniz'e mayın döşemek ve Rusya'nın hiçbir şekilde engellememesine rağmen sevkiyat yapmamak"la suçladı.

Suudi Arabistan ziyareti sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Rus tahılını taşıyan gemilerin yaptırımlar kapsamında bulunması nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye gidecek

Lavrov'un Karadeniz'de buğday sevkiyatlarını da kapsayan bir güvenlik koridoru açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'de temaslarda bulunacağı açıklanmıştı.

Rusya 24 Şubat'ta başlattığı işgalde Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında geniş bölgeleri ele geçirmişti. Bu bölgelerdeki Ukrayna limanları Rus ablukası altında bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu hafta başında yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda Ukrayna'dan Karadeniz yoluyla buğday ihracatına yardımcı olacakları sinyalini vermişti.

Rusya ve Ukrayna dünyadaki buğday üretiminin yaklaşık üçte birini karşılarken Rusya aynı zamanda dünyanın önde gelen gübre ihracatçıları arasında yer alıyor. Ukrayna da mısır ve ayçiçeği yağında önde gelen üreticilerden biri.

Guterres'den "hızlı ve kararlı adım" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de savaşın yol açtığı gıda krizinin aşılması konusunda umutlu olduğunu belirtti, ancak sevkiyat önündeki engellerin kaldırılması için bir anlaşmanın hala çok uzağında bulunulduğu uyarısı yaptı.

Gıda maddelerinin sürekli akışının sağlanması için hızlı ve kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Guterres, bu adımlar arasında ihracat kısıtlamalarının kaldırılması, üretim fazlası ve rezervlerin yoksullar için ayrılması ve piyasalardaki dalgalanmaları yatıştırmak için gıda fiyatlarındaki artışların dizginlenmesini saydı.

BM Genel Sekreteri, "Bu savaş, Ukrayna'da sonsuz bir acı, yıkım ve tahribata yol açmaktadır. Ama aynı zamanda dünyanın en zayıf durumdaki halklarını, en zayıf ülke ve ekonomilerini vuran, gıda, enerji ve mali olmak üzere üç boyutlu bir küresel krizi tetiklemektedir" diye konuştu.

rtr,AFP/BK,HT

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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