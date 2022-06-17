HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Rusya Gıdayı Silah Gibi Kullanıyor”

“Rusya Gıdayı Silah Gibi Kullanıyor”

17.06.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Birleşmiş Milletler’de, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ortaya çıkan gıda kriziyle ilgili, çeşitli temaslarda bulundu. Vilsack, BM’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın gıdayı bir savaş aracı, bir silah gibi kullandığını söyledi

“Rusya Gıdayı Silah Gibi Kullanıyor”

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Birleşmiş Milletler’de, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ortaya çıkan gıda kriziyle ilgili, çeşitli temaslarda bulundu. Vilsack, BM’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın gıdayı bir savaş aracı, bir silah gibi kullandığını söyledi.

ABD Tarım Bakanı Vilsack, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Rusya'nın Ukrayna'yı haksız yere işgalinin, tarımsal üretimlerin, ticaretin ve gıda güvenliğinin bozulmasına neden olduğunu belirterek “Rusya'nın eylemleri yalnızca Ukrayna halkına değil, Ukrayna'da üretilen tahıllara ve diğer temel gıda maddelerine dayanan, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere de büyük tehditler oluşturuyor. Rusya, dünyanın dört bir yanındaki insanların geçim kaynaklarını tehdit etmek için gıdayı, bir silah ve bir savaş aracı olarak kullanıyor ve bu, tarım camiasının dayanamayacağı ve katlanmayacağı bir şey” dedi.

“Ukrayna’yla birlikte mücadele edeceğiz”

Bakan Vilsack, ABD Tarım Bakanlığı’nın küresel gıda güvensizliği ile mücadele etmek için Ukrayna ile stratejik ortaklık kuracağını, Ukrayna Tarım Gıda Bakanlığı'yla ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Vilsack, Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’nın yardıma ihtiyaç duyduğunu, karşılıklı olarak stratejik bir anlaşamaya imza atıldığını belirterek "Ukrayna'nın dünyanın desteğine ihtiyacı var. Bu hafta Ukrayna Tarım ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya gelip, ABD Tarım Bakanlığı’nın, Ukrayna'nın tarım sektörünün yeniden inşası ve güçlendirilmesine yardımcı olma taahhüdünü kendisine ifade ettim. Bu anlaşmayla birlikte, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık güçlendirecek, üretkenlik arttırılacak, tedarik zinciri sorunlarını, gıda güvenliğiyle ilgili sorunları çözmek için ortak güç kullanılacak. Bu, ileriye doğru atılmış adım hayata geçtiğinde, küresel gıda güvensizliğine karşı birlikte daha iyi mücadele etmemizi sağlayacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de paraşütçü kazası! Havada çarpışıp düştülerKayseri'de paraşütçü kazası! Havada çarpışıp düştüler
Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."
Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdırArınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Asgari ücrete ek zamla ilgili kritik görüşme!

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

Sağlık çalışanları ile ilgili flaş gelişme!

Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü

Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü

Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...

Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...

İlginizi Çekebilir

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.