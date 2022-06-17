“Rusya Gıdayı Silah Gibi Kullanıyor”

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Birleşmiş Milletler’de, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ortaya çıkan gıda kriziyle ilgili, çeşitli temaslarda bulundu. Vilsack, BM’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın gıdayı bir savaş aracı, bir silah gibi kullandığını söyledi.

ABD Tarım Bakanı Vilsack, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Rusya'nın Ukrayna'yı haksız yere işgalinin, tarımsal üretimlerin, ticaretin ve gıda güvenliğinin bozulmasına neden olduğunu belirterek “Rusya'nın eylemleri yalnızca Ukrayna halkına değil, Ukrayna'da üretilen tahıllara ve diğer temel gıda maddelerine dayanan, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere de büyük tehditler oluşturuyor. Rusya, dünyanın dört bir yanındaki insanların geçim kaynaklarını tehdit etmek için gıdayı, bir silah ve bir savaş aracı olarak kullanıyor ve bu, tarım camiasının dayanamayacağı ve katlanmayacağı bir şey” dedi.

“Ukrayna’yla birlikte mücadele edeceğiz”

Bakan Vilsack, ABD Tarım Bakanlığı’nın küresel gıda güvensizliği ile mücadele etmek için Ukrayna ile stratejik ortaklık kuracağını, Ukrayna Tarım Gıda Bakanlığı'yla ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Vilsack, Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’nın yardıma ihtiyaç duyduğunu, karşılıklı olarak stratejik bir anlaşamaya imza atıldığını belirterek "Ukrayna'nın dünyanın desteğine ihtiyacı var. Bu hafta Ukrayna Tarım ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya gelip, ABD Tarım Bakanlığı’nın, Ukrayna'nın tarım sektörünün yeniden inşası ve güçlendirilmesine yardımcı olma taahhüdünü kendisine ifade ettim. Bu anlaşmayla birlikte, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık güçlendirecek, üretkenlik arttırılacak, tedarik zinciri sorunlarını, gıda güvenliğiyle ilgili sorunları çözmek için ortak güç kullanılacak. Bu, ileriye doğru atılmış adım hayata geçtiğinde, küresel gıda güvensizliğine karşı birlikte daha iyi mücadele etmemizi sağlayacak” dedi.

