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Rusya Google'a para cezası kesti!

17.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Rusya Google'a para cezası kesti!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME GOOGLE MEVZUATA UYMADI DEDİ

Rusya'da yasaklanan sitelerin Google arama motoru sonuçlarında çıkması nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

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Google, benzer davalar sonucu Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.

(AA)

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