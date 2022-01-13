Rusya Görüşmelerden Umutsuz

Rusya’nın Moskova sınırına 100 bine yakın asker yığmasıyla yükselen tansiyon sonrası Rus yetkililer bu hafta önce ABD ardından da NATO yetkilileriyle bir araya geldi. Ancak Rusya, görüşmelerin temel konular üzerinde uzlaşıya varmaktan uzak olduğu değerlendirmesini yaptı.

Peskov bu hafta yapılan görüşmelerde bazı olumlu detayların ortaya çıktığını ancak Rusya’nın ufak nüanslar değil somut sonuçlar aradığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada , görüşmelerin yanısıra ABD Senatosu’nda Demokratlar partili senatörlerin Rusya’ya yaptırım öngören bir tasarıyı gündeme getirmesini de son derece olumsuz karşıladıklarını söyledi. Peskov bunun Moskova’ya bir baskı girişimi olarak görüldüğünü ifade etti.

Peskov, bu çerçevece Rusya lideri Vladimir Putin’e yaptırım uygulama kararı alınmasının Moskova- Washington arasındaki ilişkileri tamamen koparmak anlamına geleceğini belirtti.

