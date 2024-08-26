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  4. Rusya güne kabus gibi başladı! 11 Eylül saldırılarını hatırlatan anlar... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı

Rusya güne kabus gibi başladı! 11 Eylül saldırılarını hatırlatan anlar... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı

26.08.2024 13:50
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26.08.2024 13:50
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Rusya'da bu sabah '11 Eylül saldırıları'nı akıllara getiren bir saldırı gerçekleşti. Ukrayna ordusunun geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu sürpriz karşı atağının şokunu henüz atlatamayan Rusya'da sınıra yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Saratov şehrinde bir patlama yaşandı. Ukrayna ordusuna ait kamikaze drone, şehirdeki yüksek katlı binaya çarptı. Çarpma anına ait görüntüler ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Rusya, güne adeta kabus gibi başladı. Ağustos ayının başında Ukrayna'nın sürpriz karşı atağıyla zor günler geçiren Moskova yönetimi, Saratov kentinden gelen yeni bir haberle kısa bir şok daha yaşadı. ABD tarihinin en kanlı terör saldırısı olan '11 Eylül saldırıları'nı akıllara getiren olay, sabah yerel saatle 06.10 civarında meydana geldi.

37 KATLI BİNAYA DALDI

Ukraynalıların ateşlediği kamikaze drone, sınıra yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Saratov şehrinde yüksek katlı bir binaya çarptı.

Saldırı sonrasında 37 katlı binanın en az üç katının hasar aldığı gözlendi, Rus yetkililer birçok kişinin yaralandığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saratov'daki 37 katlı binanın yanı sıra Volga Nehri'nin karşı kıyısında bulunan Engels'teki daha küçük bir binanın çatısına da kamikaze drone çarptı.

ASIL HEDEF ENGELS HAVA ÜSSÜYDÜ

Ukrayna ordusunun saldırılardaki asıl hedefinin ise stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan Engels hava üssü olduğu belirtildi.

RUYSA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı da bu sabah yaptığı resmi açıklamada Ukraynalıların fırlattığı 20 kamikaze SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Saratov bölgesinde dokuz kamikaze drone'nun imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Ağustos ayı başındaki sürpriz saldırısı, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kendi topraklarında kontrolü yitirmesine neden olmuştu.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Pazar akşamı yaptığı açıklamada Kursk bölgesinde iki yerleşimin daha alındığını ve birliklerin bir ila üç kilometre ilerlediğini söylemişti.

"EN AZ 247 RUS ASKERİ ESİR ALINDI" İDDİASI

Amerikan Washington Post gazetesi ise, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki sınır ötesi saldırısında en az 247 Rus askerini esir aldığını yazdı.

İRAN ÜRETİMİ ŞAHİD-136'LARLA VURDU

Rus ordusu ise gece yarısından itibaren Ukrayna'yı İran üretimi kamikaze drone Şahid-136'lar ve füze yağmuruna tuttu, birçok şehirde çalan sirenleri patlamalar izledi. Ukraynalılar ise 600 km uzaklıktaki Engels hava üssüne saldırdı, kaydedilen bir video şok etkisi yarattı. Küçük bir uçak, şehirdeki yüksek katlı binaya çarptı. Çarpma anına ait görüntüler ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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