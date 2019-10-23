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Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Yerel medyadaki haberlerde, Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının, Güney Afrika'nın Tshwane şehrindeki Waterkloof askeri üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Güney Afrika Savunma Kuvvetlerince yapılan açıklamada ise "İki ülke arasındaki askeri ilişkiler sadece siyasi mücadele üzerine değil, aynı zamanda ortak çıkar ilişkilerine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının Soçi'de düzenlenen "Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu" sırasında Güney Afrika'ya gönderilmesi dikkati çekti.

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Güney Afrika Savunma Kuvvetleri nükleer Rusya Rusya'nın savunma iş birliği anlaşması

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