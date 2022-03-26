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Rusya-Gürcistan sınırında bekliyorlar... Binlerce Türk TIR şoförü 30 gündür orada

26.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerini de etkiledi. Rusya- Gürcistan sarasındaki Viladikavkaz Sınır Kapısı’nda kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturan Türk TIR Şoförleri, 30 gündür sınıra giden otoyol kenarında beklediklerini belirterek yardım istedi.

Rusya-Gürcistan sınırında bekliyorlar... Binlerce Türk TIR şoförü 30 gündür orada

Ukrayna'daki savaş sürerken, Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR şoförü de 30 gündür yolda beklediklerini belirterek yardım istedi.

Rusya ile Gürcistan arasındaki Viladikavkaz Sınır Kapısı’nda mahsur kalan binlerce Türk TIR şoförü, 30 gündür beklediklerini, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

TIR Şoförü Erol Uğur, “Burada binlerce kişiyiz, yetkililerimizden yardım talebinde bulunuyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz sesimizi duyar ve bizi bu mağduriyetten bir an önce kurtarırlar. Temennimiz bunlardır” dedi.

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RUS YETKİLİLER GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

Rus sınır yetkililerinin kendilerini neden beklettiklerini bilmediklerini ifade eden Türk TIR Şoförleri, Gürcistan tarafında bir sıkıntı veya problem olmadığını söyledi. Mersinli Musa Duramaz ise, Rus yetkililerin kendilerine dağ bölgesinin kapalı olduğunu söylediğini ve bundan başka açıklama yapmadığını ifade etti. Duramaz “Viladikavkaz’ın girişindeyiz. Bir aydır yol üzerindeyiz. Bu gümrükler çalışmıyor. Gümrüklerin neden çalışmadığını bilemiyoruz” dedi. Bazı araçların sınır kapısından geçtiğini belirten Duramaz, yiyecek ve su dışında banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını zor şartlarda giderdiklerini ifade etti.

Hatay’dan İbrahim Bingöl ise “Kazakistan’dan geliyorum. 1 aydır buradayız, mahsuruz. Bir aydır ne yemeğimiz ne suyumuz var. Burada çok mağduruz” dedi. (DHA)

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