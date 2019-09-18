HABER

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Japonya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi.Japonya Başbakanı Şinzo Abe, salı günü başkent Tokyo’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın kurmaylarından Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, salı günü başkent Tokyo’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın kurmaylarından Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında topraklarına kattığı Kuril Adaları konusunun ve adaların kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşan Japonya’nın taleplerinin gündeme geldiği öğrenildi. İkilinin, barış anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlayacak ulusal güvenlikte karşılıklı anlayış çabalarını teşvik etme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, Rusya’nın görüşmede Japonya’nın ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemleri alma konusundaki kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ifade edildi.

Abe’den işbirliği vurgusu
Japonya Başbakanı Şinzo Abe iki ülkenin ulusal güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirmenin önemli olduğunu vurgularken, Patrushev ise yaptığı açıklamada barış anlaşmasına yönelik çabaların sonuçlanması gerektiğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
TEPSAM Başkanı Yıldırım: “Suriye’nin geleceği Suriye halkının elinde”TEPSAM Başkanı Yıldırım: “Suriye’nin geleceği Suriye halkının elinde”
İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeliİmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

CHP il yönetimine kayyum atandı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.