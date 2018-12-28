Rusya Güvenlik Konseyinde Suriye'deki gelişmeler görüşüldü

MOSKOVA (AA) – Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki son gelişmelerin Rusya Güvenlik Konseyinde görüşüldüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında, sosyo-ekonomik başlıkların yanı sıra "Suriye'deki durum" ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Konseyin toplandığını açıkladı.

Peskov, "Toplantıda, Suriye silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki toprakların genişlemesi ve çözüm için bu süreçteki rolü olumlu değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'deki son duruma ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rus mevkidaşlarıyla Moskova'da görüşme yapması bekleniyor.

