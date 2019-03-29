Rusya Güvenlik Konseyi’nin gündemi Venezuela

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında Venezuela’da yaşananlar ele alındı.

Rusya Güvenlik Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Başkanlığında toplandı. Toplantıya Putin’in yanı sıra Başbakan Dmitry Medvedev, Rusya Meclisi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya Devlet Başkanlığı Dairesi Personel Şefi Anton Vaino, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Savunma Sergei Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov ve Rusya Devlet Başkanlığı’nın Çevre Ve Ulaşım Sorunlarından Sorumlu Özel Temsilcisi Sergei Ivanov da hazır bulundu. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bazı ülkelerin, Venezuela’nın iç işlerine müdahale etme niyeti ile ilgili açıklamalarından endişe duyulduğu dile getirildi" dedi.

Toplantıda katılımcılar bazı devletlerin Venezuela’nın iç işlerine karışmasına yönelik kaygılarını dile getirirken, Venezuela’nın geleceğine sadece halkının karar verebileceği ifade edildi.

Öte yandan Putin, Kırgızistan ziyaretine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

