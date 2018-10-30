Rusya hakkında bilinmesi gereken 15 gerçek

Öyle ki ülkede bu köpeğin burnuna dokunmak için yolunu değiştirenler dahi bulunuyor. Peki dünyaca ünlü 'beyaz geceler'in yaşandığı Rusya'da başka ne ilginçlikler yaşanıyor dersiniz? İşte kültürüyle ve ilginç kurallarıyla Rusya'nın bilinmeyenleri...

1 / 15 DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ AMA... Rusya 17 milyon kilometrelik alanıyla toprak genişliği bakımından dünyanın en büyük ülkesi ve gezegenimizin 1/9'ini kapsıyor. Rusya'nın uzunluğu ise 10.000 kilometre. Yüzölçümü bakımından bu kadar büyük olsa da Rusya'nın saat dilimleri konusunda beklenmedik bir rakibi var. Fransa, bu konuda Rusya'yı gerisinde bırakıyor. Tüm denizaşırı ve diğer bölgelerdeki departmanlar göz önüne alınırsa Fransa'daki saat dilimi sayısı 12, Rusya'dakiyse 11.

2 / 15 DÜNYANIN EN BÜYÜK AKTİF VOLKANI Rusya toprakları üzerinde dünyanın en büyük aktif volkanı olan Klyuçevskaya Sopka bulunuyor. Volkanın yüksekliği 4 kilometre 850 metre ve her patlamada daha da yükseliyor. Klyuçevskaya Sopka, son 7 bin yıldır aktif.

3 / 15 KADIN HAKLARI Rusya'da kadın ve erkekler için eşit haklar ABD'den önce sağlandı. Rusya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1918'de, ABD'de ise 1920 yılında verildi.

4 / 15 BEYAZ GECELER Rusya'da mayıs ayı ortalarından temmuz ayı ortalarına kadar Güneş uzun süre ufuk çizgisinden kaybolmuyor. Geceler bu nedenle çok aydınlık ve neredeyse yok denecek kadar kısa oluyor. İskandinav ülkelerinde de görülen bu durum, St. Petersburg'un güzelliğine güzellik katıyor. Bu döneme ise beyaz geceler deniyor.

5 / 15 OYMYAKON Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Oymyakon köyü, dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. Köyde hava sıcaklığı 1924 yılında rekor düzeye ulaşarak -71.2'ye düşmüştü.

6 / 15 KATYUŞA 'Katyuşa' kelimesi Rusya için çok şey ifade ediyor. Bu kelime Yekaterina isminin kısaltılmış hali, bir asteroidin ve Rusya'yla özdeşleşmiş, operacı Serap Çiftçi'nin Moskova'daki Türkiye festivalinde seslendirdiği bir şarkının ismi. Katyuşa ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bir çok namlulu roketatarın da ismiydi.

7 / 15 KİNJAL DAĞI Kuzey Kafkasya bölgesindeki Kinjal isimli dağ neredeyse tamamen imha edildi. Dağın tepesi 1960-70'li yıllarda Mineralnıye Vodı kentindeki havalimanına iniş yapan iki yolcu uçağının düşmesine yol açmıştı. Günümüzde dağın yerine sadece bir plato var.

8 / 15 SAKAL VERGİSİ Çar Büyük Petro döneminde sakalı olan erkekler 'sakal vergisi' ödüyordu.

9 / 15 BOMBA SIĞINAKLARI METROLAR İkinci Dünya Savaşı sırasında metro istasyonları bomba sığınağı olarak kullanılıyordu. Hava saldırılarından korunmak için sığınılan dönemde istasyonlarda 150 kişi dünyaya geldi.

10 / 15 MOSKOVA METROSU Moskova Metrosu her gün 7 milyon yolcuya hizmet veriyor, bu sayı yoğun günlerde 9 milyona çıkıyor. Bu herhangi bir metronun ağırladığından çok daha yüksek. Metronun toplam uzunluğu 327,5 kilometre, ayrıca 196 istasyonu bulunuyor. Tarihi önemi olan metronun 'Ploşad Revolutsii' istasyonundaki bronz köpek heykelinin burnuna dokunulmasının şans getirdiğine inanılıyor.

11 / 15 'DENİZ AYGIRLARI' Kışın yüzen ve buzlu suyun tedavi edici etkisi olduğuna inanan kişiler Rusya'da 'morji' ('deniz aygırları') olarak anılıyor. Deniz aygırlarının sayısı yaş fark etmeksizin her geçen yıl artıyor. Ülkede buzlu suda yüzmek için havuzlar açılıyor. Bu gelenek ülkenin en soğuk bölgelerinden olan Yakutistan'da da sürdürülüyor.

12 / 15 KEDİLER İÇİN PASAPORTLAR St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde farelere karşı kedi bekçiler bulunuyor. Her kedinin fotoğrafının bulunduğu bir pasaportu var.

13 / 15 EN PAHALI BALIK Dünyanın en pahalı balığı 1927 yılında Rusya'da tutulmuştu. Tihaya Sosna nehrinde avlayan balıkçıların ağlarına 1227 kilo ağırlığında mersin balığı takılmıştı. Balıktan 245 kilo, 289 bin dolar değerinde, birinci sınıf havyar çıkarılmıştı.

14 / 15 BATIL İNANÇLAR Rusya'da kavgaya yol açacağına inanıldığı için kapı eşiğinde el sıkışılmıyor. Bir de bir çoğu kara kedi yolu geçtiğinde kendilerine şanssızlık getirmesin diye parmaklarını birbirine çatıyorlar ya da düğmelerini tutuyorlar. Bir yolculuğa çıkmadan önce de hep beraber bir odada toplanıp birkaç dakika sessiz bir şekilde oturuyorlar.