‘Rusya Hala ABD Seçimlerine Yönelik İstihbarat Harbi İçinde’ 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Chris Wray, Rusya’nın Amerika’da yapılacak 2020 başkanlık seçimlerine yönelik yine bir ‘‘istihbarat harbi’’ içinde olduğunu söyledi. Diğer taraftan Wray, Ruslar’ın Amerika’nın 2020’de seçim altyapısını hedef alacak bir eylemini henüz gözlemlemediklerini kaydetti.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu önünde açıklamalarda bulunan FBI Başkanı Wray, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 2020 seçimlerine yönelik de sosyal medya üzerinden üstü kapalı bir kampanya yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Wray, sözkonusu sosyal medya kampanyasıyla, sahte hesaplar aracılığıyla Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yönlendirmenin amaçlandığını söyledi.

FBI Başkanı, Amerika’yı hedef alan Ruslar’a atfen, “Amerikan halkının her iki siyasi kolunun da hassas olduğu bir konuyu belirleyip her iki tarafın da birbirlerine karşı durmasını sağlıyorlar. Sonra da bizim seçimlerimize ve demokratik kurumlarımıza olan güvenimizi sarsmaya çalışıyorlar. Bu, devam eden, tehlikeli ve asimetrik bir istihbarat harbi” dedi.