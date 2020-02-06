HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘Rusya Hala ABD Seçimlerine Yönelik İstihbarat Harbi İçinde’ 

‘Rusya Hala ABD Seçimlerine Yönelik İstihbarat Harbi İçinde’ 

06.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

FBI Başkanı Chris Wray, Rusya’nın Amerika’da yapılacak 2020 başkanlık seçimlerine yönelik yine bir ‘‘istihbarat harbi’’ içinde olduğunu söyledi. Diğer taraftan Wray, Ruslar’ın Amerika’nın 2020’de seçim altyapısını hedef alacak bir eylemini henüz gözlemlemediklerini kaydetti

‘Rusya Hala ABD Seçimlerine Yönelik İstihbarat Harbi İçinde’ 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Chris Wray, Rusya’nın Amerika’da yapılacak 2020 başkanlık seçimlerine yönelik yine bir ‘‘istihbarat harbi’’ içinde olduğunu söyledi. Diğer taraftan Wray, Ruslar’ın Amerika’nın 2020’de seçim altyapısını hedef alacak bir eylemini henüz gözlemlemediklerini kaydetti.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu önünde açıklamalarda bulunan FBI Başkanı Wray, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 2020 seçimlerine yönelik de sosyal medya üzerinden üstü kapalı bir kampanya yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Wray, sözkonusu sosyal medya kampanyasıyla, sahte hesaplar aracılığıyla Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yönlendirmenin amaçlandığını söyledi.

FBI Başkanı, Amerika’yı hedef alan Ruslar’a atfen, “Amerikan halkının her iki siyasi kolunun da hassas olduğu bir konuyu belirleyip her iki tarafın da birbirlerine karşı durmasını sağlıyorlar. Sonra da bizim seçimlerimize ve demokratik kurumlarımıza olan güvenimizi sarsmaya çalışıyorlar. Bu, devam eden, tehlikeli ve asimetrik bir istihbarat harbi” dedi.

Öte yandan, seçim altyapısını hedef almaya yönelik bir girişime henüz rastlamadıklarını belirten Wray, süregelen sosyal medya kampanyasıyla mücadele etmenin olası bir altyapı siber saldırısına karşı müdahalede bulunmaktan daha zor olduğunu savundu. Wray bununla ilgili olarak, sosyal medya üzerinden yapılacak yanlış bilgilendirme ve yönlendirme çabaları karşısında, ifade özgürlüğüne ‘çok güçlü şekilde inandıklarından’ çok fazla müdahale edemeyeceklerini savundu ve “FBI hakikat polisi olma işine girişip internetteki yanlış bilgilendirmeleri takip etmenin peşinde olmayacaktır” dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI 2016 yılından bu yana seçimlere yönelik siber tehditler karşısında alarmda. 2016'da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kampanyasının e-posta mesajları Ruslar tarafından yürütüldüğü düşünülen bir siber saldırı sonucu sızdırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Beraber uçacaklardı, son anda...

Beraber uçacaklardı, son anda...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Geceye bacak ve göğüs dekoltesiyle damga vurdu

Geceye bacak ve göğüs dekoltesiyle damga vurdu

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

Kadın astronot rekorla döndü!

Kadın astronot rekorla döndü!

Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştı! İstifa etmek zorunda kaldı

AIDS ilaçları koronavirüs semptomlarını geriletiyor olabilir

AIDS ilaçları koronavirüs semptomlarını geriletiyor olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.