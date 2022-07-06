Rusya hapishanelerdeki mahkumları silah altına alacak... İşte canlı geri dönene verilecek ödül!

Rusya'nın, yaklaşık 3 bin 100 dolar vaadiyle Ukrayna'da savaşmaları için mahkumları işe almaya hazırlandığı iddia edildi. Mahkumların altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği öne sürüldü.

DailyMail'in, medya kuruluşu IStories'den aktardığına göre, tutukluların St. Petersburg hapishanelerinde aktif olarak işe alındığı vurgulandı.

"NAZİLERİ AVLAYACAKSINIZ"

İddialara göre, hükümlülere, Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için cepheye alınacakları söylendi.

WAGNER DETAYI

Haberde, Rus paralı asker grubu Wagner'in asker alımının arkasında olduğu bildirildi.

