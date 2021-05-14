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Rusya 'Hasım Ülkeler' listesini onayladı

14.05.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya hükümeti, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Nisan’da yayınladığı kararname kapsamında aralarında ABD ve Çekya’nın da yer aldığı "Hasım Ülkeler" listesini onayladı.

Rusya 'Hasım Ülkeler' listesini onayladı

Rusya’dan, aralarında ABD ve Çekya’nın da bulunduğu 'Hasım Ülkeler' listesine onay geldi. Rusya hükümetinin internet sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede, aralarında ABD ve Çekya’nın da yer aldığı 'Hasım Ülkeler' listesinin resmen onaylandığı belirtildi.

ABD VE ÇEKYA'NIN RUSYA'YA KARŞI TAVIRLARINDAN DOLAYI HAZIRLANDIĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Kararnamede, "Rusya’ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya’daki tüzel kişilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunan ülkelerin listesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Nisan 2021 tarihli, 243 sayılı Yabancı Devletlerin düşmanca eylemlerine karşı önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnamesi ile belirlenen tedbirler hususlarda onaylandı" ifadeleri yer aldı.

Kararnamede, ABD ve Çekya’ya karşı alınan önlemler kapsamında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin diplomatik temsilciliğinde Rusya vatandaşlarının çalışamayacağı, Çekya’nın ise sadece 19 Rus çalışan ile iş sözleşmesi imzalayabileceği belirtildi.

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Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, içinde ABD ve Çekya’nın olduğu bir Hasım Ülkeler listesinin hazırlandığını, bu kararın ise ABD ve Çekya’nın Rusya’ya karşı tavırlarından dolayı hazırlandığını ifade etmişti. (İHA)

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Rusya Vladimir Putin

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