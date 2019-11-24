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Rusya Havacılık Şirketi: "Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini açıkladı.Rusya’nın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te tanıtımını yaptığı Rus yapımı SSJ-100 ve MS-21 tipi yolcu uçakları ile ilgili açıklama geldi.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini açıkladı.
Rusya’nın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te tanıtımını yaptığı Rus yapımı SSJ-100 ve MS-21 tipi yolcu uçakları ile ilgili açıklama geldi. Rus basınına konuşan Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini söyleyerek, uçakların teslimatı ile ilgili konuları istişare ettiklerini ifade etti. Gazetecilerin Türkiye ile uçakların satışı ile ilgili anlaşılıp anlaşılmadığı sorusu üzerine Slyusar, "Evet, hem MS-21’i hem de Superjet’i (Sukhoi Superjet-100) görüşüyoruz" dedi.

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