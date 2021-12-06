‘‘Rusya Hindistan’a Daha Fazla S-400 Satmak İstiyor’’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi ticaret ve silah anlaşması imzalandı.

Hindistan'ın Kalaşnikof AK-203 piyade tüfeği üretme anlaşmasına ek olarak Rusya, Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemleri sağlamaya devam etmekle de ilgilendiğini söyledi.

Rus Interfaks haber ajansı da devlet silah ihracatçısının Rusya’nın Hindistan’a daha fazla S-400 satışıyla ilgilendiğini belirten açıklamasına yer verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sert Vardhan Shringla, iki ülkenin çelik, gemi yapımı, kömür ve enerji anlaşmaları dahil olmak üzere Rusya ile 28 yatırım anlaşması imzaladığını söyledi. Bakan S-400 füze sistemleri için 2018 sözleşmesinin yürürlükte olduğunu da ekledi.

Bakan S-400’lerle ilgili olarak, ‘‘Tedarik bu ay başladı ve devam edecek’’ dedi.

Washington'dan gelen baskıya rağmen Hindistan, 2018'de Rusya ile karadan havaya füze sistemlerinin beşi için 5.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. S-400 anlaşması, Hindistan ordusuna benzeri görülmemiş mesafelerde uçak ve füzeleri vurma yeteneği kazandırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Hindistan’a S-400 füze savunma sistemi satma anlaşmasının ABD’nin baltalama girişimlerine rağmen yürürlükte olduğunu söyledi.

Hindistan’da basın toplantısında konuşan Lavrov, Hindistan’ın bağımsız bir ülke olduğunun altını çizdi.

Rus Savunma ve Dışişleri Bakanları ile birlikte Hindistan’a giden Putin’in ziyareti ile iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği anlaşmasının 2031’e kadar geliştirilmesi ve 2025’e kadar yıllık ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor.

Putin’in Hindistan’a ziyareti ülkenin önemli müttefiklerinden ABD’nin Rusya ile ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde yapılıyor. ABD, Rusya ile Hindistan arasında artan askeri işbirliğinden duyduğu kaygıyı daha önce dile getirmişti.

Moskova ile S-400’ler için yaptığı anlaşma Hindistan’ı yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakıyor. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Yaptırımlar Rusya’dan askeri malzeme satın alan ülkeleri hedef alıyor.

Tacikistan’daki Rus üssünde tatbikat

Öte yandan Rusya, Tacikistan’daki askeri üssünü 30 yeni tankla güçlendirdi ve tesisteki birlikleri füze savunma sistemleriyle tatbikatlar yaptı. Bu hamle Moskova’nın, Ağustos sonunda Taleban’ın kontrolu ele geçirdiği Afganistan’daki durumdan endişesini ortaya koyuyor.

Afganistan’daki Taleban militanların Tacikistan ve Orta Asya’daki diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine sızması olasılığı Rusya’yı kaygılandırıyor.

Interfax haber ajansı Rus Savunma Bakanlığı’nın, ordunun S-300PS sistemi kullanarak düşman hava saldırısına karşı tatbikat yaptığı açıklamasına yer verdi.

Bakanlık, Rusya'nın kendi sınırları dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki üssün, tatbikatların bir parçası olarak hava hedeflerine, 10 füze fırlatma simülasyonuna ev sahipliği yaptığını bildirdi.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesi ve Taleban’ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Rusya, Afganistan-Tacikistan sınırı yakınında müttefikleriyle geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yürütüyor.

