HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Hipersonik Seyir Füzesi Test Etti

Rusya Hipersonik Seyir Füzesi Test Etti

08.10.2020 00:42 | Son Güncelleme

Rus ordusu, ülkenin kuzey kıyılarında bir Zirkon hipersonik (sesten en az 5 kat hızlı) seyir füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı

Rusya Hipersonik Seyir Füzesi Test Etti

Rus ordusu, ülkenin kuzey kıyılarında bir Zirkon hipersonik (sesten en az 5 kat hızlı) seyir füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı.

7 Ekim'de video konferans yoluyla Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e konuşan Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, denemenin Beyaz Deniz'de bulunan Amiral Groşkov firkateyninden yapıldığını söyledi.

Gerasimov, hipersonik gemisavar füzenin sesten sekiz kat hızlı uçtuğunu ve hedefini 450 kilometre ötede, Barents Denizi'nde vurduğunu söyledi.

Bugün 68. doğum gününü kutlayan Putin, Zirkon füzelerini ülke için "büyük bir olay" olarak nitelendiriyor.

Rusya geçen yıl Avangard hipersonik füze sistemini tanıtmıştı

Rusya, geçen yıl da kıtalararası menzile sahip yeni bir hipersonik silahın, yıllar süren denemelerin ardından kullanıma hazır hale geldiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Avangard hipersonik füze sisteminin ordu envanterine katıldığını bildirmişti.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını artırma sözü veren Putin, Avangard’ın keskin manevra kabiliyetleri sayesinde füze savuma sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dikkati çekmiş ve yeni hipersonik füzeyi “yenilmez’’ olarak nitelemişti.

Rus ordusu, Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğunu kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD ile yenilenen Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) kapsamındaki şeffaflık şartını yerine getirerek, 2019’un Kasım ayında Avangard’ı Amerikalı denetçilere tanıtmıştı.

Putin, Rusya’nın hipersonik silahlara sahip tek ülke olduğunu da vurgulamıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise 2019’un Ağustos ayında ABD’nin de hipersonik füze geliştirme üzerine çalıştığını ve bu silahın birkaç yıl içinde üretileceğini açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer düşman füzelerini, özellikle de hipersonik silahları uzaydan tespit etmek için yeni nesil sensör prototipleri üzerinde çalışıyor. Uzaya avcı uçakları konuşlandırma ve yörüngeye radar sistemi oturtmak da hipersonik füzelerin düşürülmesi için geliştirilen fikirler arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgiSırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
En Çok Okunan Haberler
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu
67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı
George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis serbest bırakıldı! George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir?
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
Belarus muhalefet lideri Svyatlana Tsihanouskaya Rusya’da arananlar listesine eklendi
Rusya'dan kritik hamle! Muhalefet lideri arananlar listesinde
İskoçya’da koronavirüse karşı ‘alkol yasağı’ getirildi
O ülkeden flaş karar! Koronavirüse karşı alkol yasağı getirildi
Jim Carrey’nin Joe Biden taklidi seyirciyi kırdı geçirdi
Jim Carrey’nin Joe Biden taklidi seyirciyi kırdı geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.