Rusya Hipersonik Seyir Füzesi Test Etti

Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını artırma sözü veren Putin, Avangard’ın keskin manevra kabiliyetleri sayesinde füze savuma sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dikkati çekmiş ve yeni hipersonik füzeyi “yenilmez’’ olarak nitelemişti.

Rusya, geçen yıl da kıtalararası menzile sahip yeni bir hipersonik silahın, yıllar süren denemelerin ardından kullanıma hazır hale geldiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Avangard hipersonik füze sisteminin ordu envanterine katıldığını bildirmişti.

Bugün 68. doğum gününü kutlayan Putin, Zirkon füzelerini ülke için "büyük bir olay" olarak nitelendiriyor.

Gerasimov, hipersonik gemisavar füzenin sesten sekiz kat hızlı uçtuğunu ve hedefini 450 kilometre ötede, Barents Denizi'nde vurduğunu söyledi.

Rus ordusu, ülkenin kuzey kıyılarında bir Zirkon hipersonik (sesten en az 5 kat hızlı) seyir füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı.

Rus ordusu, Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğunu kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD ile yenilenen Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) kapsamındaki şeffaflık şartını yerine getirerek, 2019’un Kasım ayında Avangard’ı Amerikalı denetçilere tanıtmıştı.

Putin, Rusya’nın hipersonik silahlara sahip tek ülke olduğunu da vurgulamıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise 2019’un Ağustos ayında ABD’nin de hipersonik füze geliştirme üzerine çalıştığını ve bu silahın birkaç yıl içinde üretileceğini açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer düşman füzelerini, özellikle de hipersonik silahları uzaydan tespit etmek için yeni nesil sensör prototipleri üzerinde çalışıyor. Uzaya avcı uçakları konuşlandırma ve yörüngeye radar sistemi oturtmak da hipersonik füzelerin düşürülmesi için geliştirilen fikirler arasında.

