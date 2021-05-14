Rusya Hür Avrupa Radyosu'nun Banka Hesaplarını Dondurdu

Amerikan federal basın kuruluşu Amerika Küresel Medya Dairesi (USAGM) tarafından yapılan açıklamada, Rus icra memurlarının Cuma sabahı erken saatlerde ödenmeyen para cezaları nedeniyle işlem başlatılacağı bilgisini Hür Avrupa Radyosu'na ilettiği bildirildi. USAGM, bu adımın Rus hükümetinin radyoyu Rusya'dan uzaklaştırmak için yürüttüğü kampanyanın tırmandırılması anlamına geldiğini kaydetti. Hür Avrupa Radyosu Başkanı Jamie Fly, Kremlin'in bağımsız medyaya yönelik baskıcı çabalarını yoğunlaştırmasını eleştirdi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "yabancı devlet kuruluşu" etiketi yasalarının "gerçek hür toplum" içindeki "medyada çoğulculuk" ilkesinin bir yansıması olduğu şeklindeki iddiasına karşı çıktı.

Rusya, Hür Avrupa Radyosu'nu "yabancı devlet kuruluşu”na ait basın organı olarak sınıflandırıyor. Rus icra memurları Cuma erken saatlerde Hür Avrupa Radyosu'nun Moskova bürosunda envanter sayımı yaptı ve "yabancı devlet kuruluşu" yasasını ihlalleri için uygulanan para cezalarının ödenmemesi üzerine bu adımın atıldığını bildirdi.

"Rusya'daki Hür Avrupa Radyosu bünyesinde görev yapan gazeteciler yurtsever Rus vatandaşlarıdır, Amerikan değil" diyen Fry, bu gazetecilerin Rus kamuoyunun 'yalanlara alışmaması ve hayatı yalanlar içinde yaşamaması' için bağımsız haber ve veri akışı sağladığını kaydetti. "Hür Avrupa Radyosu, Kremlin'in rahatsızlık verici gerçekleri sansürlemek için bulunduğu umutsuz girişimlerle mücadele etmeyi sürdürecek" diyen Fry, "Rus dinleyicileri yalnız bırakmayacaklarını ve bu zalim taktikler karşısında seslerinin kısılmayacağını" vurguladı.

USAGM açıklamasına göre Rus hükümeti, "yabancı devlet kuruluşu" yasası bahanesiyle Rusya'daki son bağımsız medya organlarından birini daha hedef alıyor. Hür Avrupa Radyosu, Rusya'da editoryal bağımsızlığı savunmak için çok yüksek miktarlarda para cezalarıyla karşı karşıya bırakılıyor. Hür Avrupa Radyosu'yla çalışan gazeteciler Rus hükümeti tarafından yabancı unsur olarak damgalanma riski alıyor. USAGM'e göre Rusya Adalet Bakanlığı, son iki hafta içinde, merkezi Letonya'da bulunan online basın kuruluşu Meduza'yı, merkezi Moskova'da bulunan yolsuzluk karşıtı medya kuruluşu PASMI'yi ve Hollanda'da kurulan VTimes.io'yu "yabancı devlet kuruluşu" kategorisine aldı. Bu adım, bu yayın kuruluşlarının hayatta kalıp-kalamayacağını ve Rusya'da bağımsız medyadan söz edilip-edilemeyeceğini tartışmaya açtı.