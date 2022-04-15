Rusya iddialara net bir yanıt vermemişti! Pentagon doğruladı... Karadeniz'deki gemiyle ilgili yeni gelişme

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya tarafından, Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rus kruvazör gemisi Moskova’nın battığı duyurulmuştu. Rusya'nın, Oddessa'nın 60-65 deniz mili güneyine konuşlandırdığı ve Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı.

"UKRAYNALILARIN VURDUĞUNU TEYİT EDİYORUZ"

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukraynalıların Rus kruvazörünü iki Neptün füzesi ile vurduğunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili, bunun dışında herhangi bir detay vermedi.

Pentagon'dan üst düzet bir yetkili, önceki gün Rusya'nın Moskova kruvazöründeki patlamadan sonra Karadeniz'in kuzeyindeki gemilerini daha da güneye çektiğini açıklamıştı.

RUSYA BATTIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mühimmat patlamasının yaşandığı bildirilen Moskova kruvazörünün varış limanına çekildiği sırasında battığı aktarılarak, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi” denilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD, GEMİDE NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade etmiş, “Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" demişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etmiş, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” demişti.

UKRAYNA MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Dün akşam Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Odessa Valisi Maksim Marchenko ise, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.

MOSKOVA KRUVAZÖRÜ SALDIRILARIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" demişti.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.

(AA/İHA)

