HABER
  4. Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetiyle ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından bir yetkiliyi kaynak gösteren TASS haber ajansı, Türkiye sınırındaki Suriye vilayeti İdlib'de ateşkes sağlandığını bildirdi.

Haberde açıklamalarına yer verilen Tümgeneral Yuri Borenko, "Türk tarafıyla varılan anlaşmalara göre, İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 9 Ocak 2020 saat 14 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi" dedi.

Rusya'dan bölgede ateşkes sağlanmasını isteyen Türkiye, geçen ay bu konuyla ilgili olarak Moskova'ya bir heyet göndermişti.

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'in kontrolünü geri almak için düzenlediği operasyon nedeniyle yüz binlerce insan Türkiye sınırına doğru kaçmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede İdlib konusu da ele alınmıştı. Liderlerin ortak açıklamasında, "İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlib konusundaki bütün anlaşmaların tamamen uygulanmasıyla sağlanması gerekliliği" vurgulanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
ABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimiABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimi
Harry ve Meghan krizi 'kaos' yarattı!Harry ve Meghan krizi 'kaos' yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ateşkes İdlib

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu

40 gündür kayıp olan gazeteci ölü bulundu!

ABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimi

ABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimi

Harry ve Meghan krizi 'kaos' yarattı!

Harry ve Meghan krizi 'kaos' yarattı!

Irak'ta Haşdi Şabi hedeflerine hava saldırısı

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

İsrail'den Körfez ülkelerine 'İran'a karşı birlik olalım' çağrısı

İsrail'den Körfez ülkelerine 'İran'a karşı birlik olalım' çağrısı

Avustralya yangınları: Sert rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor

En az 27 kişi ve yaklaşık 500 milyon hayvan öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.