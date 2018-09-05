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Rusya, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Tüm saldırıların köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib şehrine yaptığı hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Bakanlık açıklamasında, iki Su-34 savaş uçağının Esad rejiminin terörist olarak adlandırdığı silahlı grupların mevzilerini bombaladığı belirtildi.

"Su-35S çok amaçlı savaş uçağının taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ile El Nusra’ya ait silah depolarını imha ettiği" ifade edilen açıklamada, tüm saldırıların sadece köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

(İHA)

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Rusya Rusya Savunma Bakanlığı İdlib hava saldırısı

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