Rusya, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib şehrine yaptığı hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Bakanlık açıklamasında, iki Su-34 savaş uçağının Esad rejiminin terörist olarak adlandırdığı silahlı grupların mevzilerini bombaladığı belirtildi.

"Su-35S çok amaçlı savaş uçağının taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ile El Nusra’ya ait silah depolarını imha ettiği" ifade edilen açıklamada, tüm saldırıların sadece köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

(İHA)

