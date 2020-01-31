Rusya: 'Idlib Konusunda Sorumluluklarımızı Yerine Getiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’te yapılan saldırılarla ilgili olarak Rusya’ya tepki göstermesinin ardından Moskova’dan İdlib konusunda bir açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın İdlib bölgesine ilişkin olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiği ancak bölgedeki militanların Suriye güçleri ve Rus havaüssüne yönelik saldırılarından derin kaygı duyulduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Rusya’nın İdlib konusunda sözlerinin arkasında durmadığını kabul etmediğini Soçi Mutabakatı’ndaki sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Astana ve Soçi’de yapılan görüşmelere ve anlaşmalara sadık olmadığını söylemiş ve Rusya’nın tavrını belli etmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan Türkiye’nin İdlib konusunda sabrının tükendiğini gerekeni yapacağını ifade etmişti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı konusunda da Türkiye’ye verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve bu konuda da yol ayrımına doğru gidildiğini söyledi.

