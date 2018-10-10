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Rusya: ‘İdlib’de Binden Fazla Militan Çekildi’

10.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatın ardından Suriye’nin İdlib bölgesinde binden fazla militanın silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını söyledi

Rusya: ‘İdlib’de Binden Fazla Militan Çekildi’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatın ardından Suriye’nin İdlib bölgesinde binden fazla militanın silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını söyledi.

Türkiye destekli muhaliflerin çatı grubu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Sözcüsü Naci el Mustafa, geçen ay varılan İdlib anlaşmasına uyacaklarını Pazar günü bildirmişti. Mustafa açıklamasında 15-20 kilometrelik cephe hattının 15 Ekim’e kadar silahsızlandırılmasını umduklarını söylemişti.

Üç gün önce Anadolu Ajansı’na konuşan bazı Türk yetkililer de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı kapsamında Suriyeli muhaliflerin ağır silahlarının tamamını Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib’den çektiklerini belirtmişti.

Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakat, Suriye hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki cephe hattını askerden arındırmayı öngörüyor. İdlib, Suriye’de isyancıların son kalesi konumunda.

İdlib’deki en büyük silahlı muhalif grup olan El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam anlaşmaya uyup-uymayacağını henüz açıklamadı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esatsa, İdlib’de olası bir askeri saldırıyı önlemek için varılan mutabakatın ‘geçici’ olduğunu söylemiş, hükümetin esas amacının Suriye’nin her bölgesinde kontrol sağlamak olduğunu belirtmişti.

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