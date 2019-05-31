Rusya: İdlib'de İsyancıları Kontrol Etmek Türkiye'nin Sorumluluğu

Türk liderler Moskova’ya sık sık Rusya destekli Suriye hükümetinin isyancıların elindeki son bölge olan Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib’e yönelik saldırılarından dolayı şikayette bulunuyor. Bu saldırılar nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve muhalifler arasındaki savaş geçen yazdan sonra yeniden tırmandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın Putin’e Suriye’de siyasi bir çözüm istediğini söylediği de belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü telefon konuşmasında Putin’e, İdlib’deki sivil ölümlerin ve Türkiye’ye olası yeni bir mülteci akınının önüne geçilmesi için İdlib’de ateşkesin sağlanmasını istediğini bildirmişti.

Kremlin’den Cuma günü yapılan açıklamada Suriye’nin İdlib bölgesinde isyancıların sivillere ve Rus hedeflerine saldırmalarını önlemenin Türkiye’nin sorumluluğu olduğu belirtildi. Bu açıklamayla Rusya, Ankara’nın tepkisine rağmen Suriye hükümetinin bölgeye yönelik operasyonunu desteklemeye devam edebileceği sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmalarla ilgili yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Kremlin’den bir açıklama geldi.

Çatışmalar Türkiye sınırında yer alan ve muhaliflerin en önemli ve son kalesi olan İdlib’den 250 bin kişinin kaçmasına neden oldu.

Reuters haber ajansına göre Kremlin, Cuma günü yaptığı açıklamayla ateşkes yapması gerekenin muhalifler olduğunu söyleyerek Erdoğan’ın telefonunun kendisini etkilemediğini göstermiş oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “İdlib’de bir ateşkese gerçekten ihtiyacımız var. Yapılması gereken, teröristlerin sivil hedefleri ve askerlerimizin bulunduğu bazı tesisleri vurmasını engellemek” dedi. Peskov, bunun Türk tarafının sorumluluğu olduğunun da altını çizdi.

Rusya İdlib’den Hmeymim Hava Üssü’ne yapılan roketli ve insansız hava araçlı saldırılarından şikayet etti. Peskov bu saldırılar için “oldukça tehlikeli” ifadesini kullandı.

Peskov açıklamasında Rusya hava kuvvetlerinden destek alan Suriye rejim güçlerinin bölgede savaşmayı durdurması gerektiğine dair bir şey söylemedi. Ancak Ankara ve Moskova’nın İdlib konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını da kabul etmedi.