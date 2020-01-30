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Rusya: İdlib'de sağlık tesisi ve fırını vurmadık

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Şam yönetimi ve müttefiki Rusya'nın İdlib'e yönelik operasyonları sürüyor.

Bir sağlık tesisi ve fırının vurulduğu bildirildi. Rusya suçlamayı geri çevirdi.Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sürerken, hava saldırılarının aralıksız devam ettiği bildiriliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Perşembe sabahı Ariha bölgesinde düzenlenen hava saldırısında bir sağlık tesisi ile bir ekmek fırınının vurulduğunu ve en az 10 sivilin yaşamını kaybettiğini açıkladı.

Gözlemevinin açıkladığı bilgileri ikinci bir kaynaktan teyit edilmedi. Ancak Fransız haber ajansı AFP'nin bir muhabiri belirtilen saatlerde Ariha bölgesinde saldırı düzenlendiğini ve bir sağlık tesisi ile üç binanın yıkıldığını aktardı.

Rusya ise sağlık tesisi ve fırını vurdukları iddiasını yalanladı. Moskova'dan yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece saatlerinde hiçbir hava saldırısı düzenlemediği belirtildi.

"Kaçan her beş kişiden dördü kadın"

Almanya merkezli yardım organizasyonu Dünya Açlık Yardımı (Welthungerhilfe) da çatışmaların şiddetlendiği İdlib vilayetinde koşulların daha da kötüleştiğine dikkat çekti. Örgüt, Aralık 2019 başından bu yana İdlib'den kaçmak zorunda kalanların sayısının 350 bini aştığı bilgisi verildi. Her kaçan beş kişiden dördünün kadın olduğuna dikkat çekilirken bu nedenle bölgeye yapılan yardımların artırıldığı belirtildi.

Örgütün ihtiyaç bölgesindeki yardımları koordine eden yetkilisi Halil Kurt, mevcut mülteci kamplarındaki koşulların kötüleştiğini, çamur içinde olduğunu, mevcut barınakların gerekli korumayı sağlamadığını ve artan yakıt fiyatları nedeniyle mültecilerin ocakta kullanılacak kadar yakacağa sahip olmadıklarını belirtti.

DW, KNA, AFP,dpa/ GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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